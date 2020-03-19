В Одессе пассажир напал на водителя из-за "правила десяти"

Одессит разозлился, когда его не пустили в салон, и разбил стекло перед водителем

В Одессе, где ранее был объявлен карантин из-за коронавируса, вспыхнул новый конфликт из-за ограничений на количество пассажиров в салоне транспорта.

Так, днем 19 марта на Адмиральском проспекте мужчина запустил камнем в лобовое стекло троллейбуса, следовавшего по маршруту №9, сообщает "Думская".

Ярость мужчины была вызвана тем, что водитель отказался пропустить в салон большее число пассажиров, чем предусмотрено карантинными правилами.

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В свою очередь, шофер троллейбуса оказался не из пугливых и задержал хулигана до приезда полиции. Мужчине, в свою очередь, вероятно, придется возместить стоимость лобового стекла троллейбуса – которое обойдется в несколько десятков тысяч гривен.

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Ранее мы писали о том, что в Одессе после введения карантина между горожанами начали вспыхивать драки за место в салоне.

Как известно, с 18 марта в Украине вступили в силу ограничения для работы общественного транспорта на время карантина. Так, в салоне запрещено перевозить более 10 человек, причем на них должны быть медицинские маски.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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