Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,27
29,79

В Одессе пассажир напал на водителя из-за "правила десяти"

19 марта, 19:15

Руслан Ровик

Одессит разозлился, когда его не пустили в салон, и разбил стекло перед водителем

В Одессе, где ранее был объявлен карантин из-за коронавируса, вспыхнул новый конфликт из-за ограничений на количество пассажиров в салоне транспорта.

Так, днем 19 марта на Адмиральском проспекте мужчина запустил камнем в лобовое стекло троллейбуса, следовавшего по маршруту №9, сообщает "Думская".

Ярость мужчины была вызвана тем, что водитель отказался пропустить в салон большее число пассажиров, чем предусмотрено карантинными правилами.

Реклама

В свою очередь, шофер троллейбуса оказался не из пугливых и задержал хулигана до приезда полиции. Мужчине, в свою очередь, вероятно, придется возместить стоимость лобового стекла троллейбуса – которое обойдется в несколько десятков тысяч гривен.

В тренде
На Донбассе оживились российские оккупанты: проводят сборы корректировщиков артиллерийского огня

Ранее мы писали о том, что в Одессе после введения карантина между горожанами начали вспыхивать драки за место в салоне.

Как известно, с 18 марта в Украине вступили в силу ограничения для работы общественного транспорта на время карантина. Так, в салоне запрещено перевозить более 10 человек, причем на них должны быть медицинские маски.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Одесса троллейбус карантин коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Метро закрыто, маршрутки забиты: что происходит с общественным транспортом
Метро закрыто, маршрутки забиты: что происходит с общественным транспортомУкраина
Карантин в Одессе: стали известны подробности ограничений
Карантин в Одессе: стали известны подробности ограниченийОдесса
В Украине закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре
В Украине закрыли метро в Киеве, Харькове и ДнепреПолитика
В Одессе 80% маршруток не ходят, в городе транспортный коллапс: фото
В Одессе 80% маршруток не ходят, в городе транспортный коллапс: фотоОдесса
В Одессе больницы переполнены из-за гриппа: дети лежат в коридорах (фото)
В Одессе больницы переполнены из-за гриппа: дети лежат в коридорах (фото)Одесса
Коронавирус в Украине: стало известно, будет ли работать
Коронавирус в Украине: стало известно, будет ли работать "7 километр" в ОдессеОдесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...