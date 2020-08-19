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В Одессе патрульного полицейского обвинили в угоне машины

19 августа, 20:48

Руслан Ровик Руслан Ровик

Копа подозревают в краже автомобиля вместе с сообщником

В Одессе инспектору патрульной полиции объявили о подозрении в угоне машины.

Как сообщили в областной прокуратуре, копу инкриминируют обвинения в краже BMW, совершенной вместе с сообщником.

Как стало известно, патрульный и его подельник сняли иностранные номера с BMW и поменяли их на другие. После этого подозреваемые вызвали эвакуатор, водитель которого не знал о злом умысле, и отвез автомобиль в Беляевский район, где жил сообщник полицейского.

Напомним, ранее мы сообщали, что лидером среди украинских городов по угону машин стал Киев. В столице машины воруют чаще, чем в других городах – до 20 автомобилей в день. И, в основном, в праздничные дни. Как защитить свой автомобиль, новости "Сегодня" расспросили у экспертов по безопасности и у жертв грабителей .

Также правоохранители разоблачили преступную группировку, члены которой специализировались на угонах машин премиум-класса . В течение трех лет на территории столицы, Киевской области и других регионов Украины они воровали такие авто, как Mazda, Kia, Honda, Toyota, Lexus и BMW.

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Одесса кража угон полицейский патрульный

Источник: Сегодня

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