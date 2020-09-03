В Одессе патрульные спасли малыша, запертого в пустой квартире

В Одессе патрульные спасли трехлетнего ребенка, которого мать на три дня оставила в закрытой квартире.
Оставшись без еды, мальчик открыл в ванной кран, и вскоре помещение начало заливать водой, а соседи вызвали стражей порядка, сообщили в полиции.
Копы сумели попасть в квартиру и увидели, что в ней было грязно, повсюду разбросаны вещи, а малыш сидел голодный.
По словам соседей, отец мальчика уехал на заработки, а мать злоупотребляет алкоголем и наркотиками, а также часто уходит из дома, оставляя ребенка без присмотра.
Патрульные передали мальчика работникам ювенальной превенции, которые примут решение о лишении матери родительских прав.
Напомним, совсем недавно в столице женщина бросила под магазином двух маленьких внучек.
Также мы рассказывали, как на украинском курорте пьяная мать "забыла" дочь на аттракционах. Полиция оперативно разыскала ребенка.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк