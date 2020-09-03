В Одессе патрульные спасли малыша, запертого в пустой квартире

Мать оставила трехлетнего сына одного и трое суток не появлялась

В Одессе патрульные спасли трехлетнего ребенка, которого мать на три дня оставила в закрытой квартире.

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Оставшись без еды, мальчик открыл в ванной кран, и вскоре помещение начало заливать водой, а соседи вызвали стражей порядка, сообщили в полиции.

Копы сумели попасть в квартиру и увидели, что в ней было грязно, повсюду разбросаны вещи, а малыш сидел голодный.

По словам соседей, отец мальчика уехал на заработки, а мать злоупотребляет алкоголем и наркотиками, а также часто уходит из дома, оставляя ребенка без присмотра.

Патрульные передали мальчика работникам ювенальной превенции, которые примут решение о лишении матери родительских прав.

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Напомним, совсем недавно в столице женщина бросила под магазином двух маленьких внучек.

Также мы рассказывали, как на украинском курорте пьяная мать "забыла" дочь на аттракционах. Полиция оперативно разыскала ребенка.

Видео: Нацполиция

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