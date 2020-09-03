Українська
$ 27,64
32,8
  1. Новости в регионах
  2. Новости Одессы

В Одессе патрульные спасли малыша, запертого в пустой квартире

3 сентября, 03:10

Руслан Ровик Руслан Ровик

Мать оставила трехлетнего сына одного и трое суток не появлялась

В Одессе патрульные спасли трехлетнего ребенка, которого мать на три дня оставила в закрытой квартире.

Реклама

Оставшись без еды, мальчик открыл в ванной кран, и вскоре помещение начало заливать водой, а соседи вызвали стражей порядка, сообщили в полиции.

Копы сумели попасть в квартиру и увидели, что в ней было грязно, повсюду разбросаны вещи, а малыш сидел голодный.

По словам соседей, отец мальчика уехал на заработки, а мать злоупотребляет алкоголем и наркотиками, а также часто уходит из дома, оставляя ребенка без присмотра.

В тренде
В Умани избили паломника-хасида (фото)

Патрульные передали мальчика работникам ювенальной превенции, которые примут решение о лишении матери родительских прав.

Реклама

Напомним, совсем недавно в столице женщина бросила под магазином двух маленьких внучек.

Также мы рассказывали, как на украинском курорте пьяная мать "забыла" дочь на аттракционах. Полиция оперативно разыскала ребенка.

Видео: Нацполиция

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Одесса мальчик патрульные

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Толпы отдыхающих и никакого карантина: появились новые фото с пляжей Одесской области
Толпы отдыхающих и никакого карантина: появились новые фото с пляжей Одесской областиОдесса
В Одесской области нашли поселения
В Одесской области нашли поселения "Крыльев ангела" (фото)Одесса
Под Одессой на городском пляже всплыла морская мина (фото, видео)
Под Одессой на городском пляже всплыла морская мина (фото, видео)Одесса
По следам Delfi: к пляжу Затоки прибило рыболовную шхуну (фото, видео)
По следам Delfi: к пляжу Затоки прибило рыболовную шхуну (фото, видео)Одесса
Одессит, который убил хулигана, отсудил у государства два миллиона гривен
Одессит, который убил хулигана, отсудил у государства два миллиона гривенОдесса
Осень в Украине будет дождливой и с аномальными температурами
Осень в Украине будет дождливой и с аномальными температурамиУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять