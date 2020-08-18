На украинском курорте пьяная мать "забыла" дочь на аттракционах

В Николаевской области пьяная женщина оставила дочку на аттракционах и забыла об этом. Позже она обратилась к копам с просьбой разыскать ребенка.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, инцидент произошел в Бердянске. По словам 44-летней жительницы Николаева, она оставила ребенка в парке аттракционов, а когда вернулась, не нашла ее. На место происшествия направили наряды стражей порядка, и уже через 10 минут полицейские разыскали девочку. Как выяснилось, она никуда не исчезала, а лишь отошла недалеко.

Позже на главной аллее курортного городка нашли и мать, просившая помочь ей с розысками. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Видео: Нацполиция

Полицейские составили на нее административный протокол по статье о невыполнении родительских обязанностей.

Напомним, ранее в столице патрульные вернули родителям 13-летнего киевлянина, который не вернулся домой после отдыха на реке.

Также мы сообщали, что был объявлен розыск 16-летней девушки и ее полуторамесячного сына Артема, которые пропали в городе Вишневом, под Киевом.

Тем временем в Херсонской области в пустом доме нашли семимесячную малышку в синяках и с переломом:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться