Українська
$ 27,31
32,37
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости в регионах
  3. Другие регионы

На украинском курорте пьяная мать "забыла" дочь на аттракционах

18 августа, 14:52

Руслан Ровик Руслан Ровик

Полиция оперативно разыскала ребенка

В Николаевской области пьяная женщина оставила дочку на аттракционах и забыла об этом. Позже она обратилась к копам с просьбой разыскать ребенка.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, инцидент произошел в Бердянске. По словам 44-летней жительницы Николаева, она оставила ребенка в парке аттракционов, а когда вернулась, не нашла ее. На место происшествия направили наряды стражей порядка, и уже через 10 минут полицейские разыскали девочку. Как выяснилось, она никуда не исчезала, а лишь отошла недалеко.

Позже на главной аллее курортного городка нашли и мать, просившая помочь ей с розысками. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Видео: Нацполиция

Полицейские составили на нее административный протокол по статье о невыполнении родительских обязанностей.

Напомним, ранее в столице патрульные вернули родителям 13-летнего киевлянина, который не вернулся домой после отдыха на реке.

Также мы сообщали, что был объявлен розыск 16-летней девушки и ее полуторамесячного сына Артема, которые пропали в городе Вишневом, под Киевом.

Тем временем в Херсонской области в пустом доме нашли семимесячную малышку в синяках и с переломом:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
дочка полиция аттракционы николаевская область коблево горе-мать

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украину зальют дожди и похолодает: синоптики предупредили об изменении погоды
Украину зальют дожди и похолодает: синоптики предупредили об изменении погодыУкраина
Фонд Рината Ахметова совместно с ДТЭК передал высококлассный аппарат ИВЛ медикам Миргорода
Фонд Рината Ахметова совместно с ДТЭК передал высококлассный аппарат ИВЛ медикам МиргородаДругие регионы
Палата с закрытой дверью: в херсонской больнице пациент с COVID-19 устроил погром
Палата с закрытой дверью: в херсонской больнице пациент с COVID-19 устроил погромДругие регионы
Не двигаются руки и ноги: на аттракционе в Херсонской области мужчина сломал шею
Не двигаются руки и ноги: на аттракционе в Херсонской области мужчина сломал шеюДругие регионы
Список
Список "красных" снова увеличился: в каких областях запретили смягчать карантинУкраина
"Готов на радикальные меры": мэр Умани выступил против приезда хасидов (видео)Другие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять