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В Одессе пенсионер провалился в люк на остановке (видео)

30 августа, 16:06

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Мужчине пришли на помощь прохожие

В Одессе на конечной остановке 10-го троллейбуса пенсионер провалился в открытый люк после выхода из транспорта.

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По словам очевидцев, мужчина провалился под землю практически беззвучно. К счастью, его исчезновение заметили прохожие. Вместе с водителем троллейбуса они достали пенсионера из ловушки.

Известно, что на люке не было крышки и его практически невозможно рассмотреть из-за отсутствия освещения и горы листьев.

Соответствующее видео опубликовали в местном Telegram-канале.

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Видео: Telegram-канал/Х Одесса

Ранее мы сообщали, что во Львовской области пенсионер упал в канализационный люк и погиб. От полученных травм мужчина скончался по дороге в больницу в карете скорой медицинской помощи.

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Кроме того, во Львовской области 72-летний пенсионер упал в колодец. Он пролетел 18 метров. Самостоятельно выбраться не смог, поэтому соседи вызвали спасателей. С травмами средней тяжести его доставили в больницу.

Подобный случай произошел и в Харьковской области. Спасатели вытащили 70-летнюю пенсионерку, которая упала в трехметровый колодец. Инцидент произошел в поселке Купянск-Узловой.

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Одесса пенсионеры падение остановка канализация люк
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