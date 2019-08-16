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В Одессе перед судом предстанет очередной интернет-агитатор

Сегодня, 17:09

Мария Дмитренко

СБУ расследовала публикацию в сети поста об отделении региона от Украины

/ Фото: Pixabay

В Одессе прокуратура направила в суд уже шестой по счету с начала года обвинительный акт, который касается посягательства на территориальную целостность страны и государственной измены.

Очередным обвиняемым, по словам пресс-службы областной прокуратуры, стал 37-летний мужчина, который в мае 2018-го сделал репост публикации с публичными призывами к свержению власти и отделению Одесской области от Украины на своей странице в соцсети.

Теперь мужчине грозит тюремное заключение. Расследованием по его делу занимались в Службе безопасности Украины.

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Напомним, ранее Днепровский районный суд Киева решил освободить из-под стражи "экс-главу" Минздрава Крыма Петра Михальчевского, который обвиняется в государственной измене. Михальчевському изменили меру пресечения на домашний арест. 

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С января 2018 года он содержался в СИЗО Херсона, а летом его перевезли в киевский изолятор.

В начале января 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины установили факт пребывания в Киеве Петра Михальчевского.

10 июня 2014 года  Петр Михальчевский написал заявление об отставке по собственному желанию. Незаконный "глава Крыма" Сергей Аксенов утверждал, что вынудил Михальчевского подать в отставку, чтобы его не увольняли "по статье".

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Источник: Сегодня

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