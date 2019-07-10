Суд освободил бывшего "главу" Минздрава Крыма, обвинямого в госизмене
Михальчевському изменили меру пресечения на домашний арест
Днепровский районный суд Киева решил освободить из-под стражи "экс-главу" Минздрава Крыма Петра Михальчевського, который обвиняется в государственной измене. Об этом сообщила пресс-секретарь главы ГПУ Юрия Луценко Лариса Сарган в Twitter.
Михальчевському изменили меру пресечения на домашний арест.
С 8 января 2018 Петр Михальчевський находился под стражей: сначала он содержался в СИЗО Херсона, летом его перевезли в киевский изолятор.
В начале января 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины установили факт пребывания в Киеве бывшего российского министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского.
10 июня 2014 года российский министр здравоохранения Крыма Петр Михальчевский написал заявление об отставке по собственному желанию. Российский глава Крыма Сергей Аксенов утверждал, что вынудил Михальчевского подать в отставку, чтобы его не увольняли "по статье".
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Суд освободил бывшего "главу" Минздрава Крыма, обвинямого в госизмене". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Экс-переводчика Гройсмана отпустили под домашний арест
Судьи Голосеевского райсуда Киева изменили Ежову меру пресечения
Януковича вызвали в суд на рассмотрение апелляций по делу о госизмене
Янукович должен явиться в суд в 11.00 15 июля
Обвиняемый в госизмене экс-глава Апелляционного суда Крыма освобожден из-под стражи
Прокуратура АРК с решением суда не согласна
Суд продлил арест экс-переводчику Гройсмана
Следующее заседание по делу Станислава Ежова назначено на 2 июля