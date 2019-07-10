Суд освободил бывшего "главу" Минздрава Крыма, обвинямого в госизмене

Михальчевському изменили меру пресечения на домашний арест

Фото: twitter.com/SarganLarysa.

Днепровский районный суд Киева решил освободить из-под стражи "экс-главу" Минздрава Крыма Петра Михальчевського, который обвиняется в государственной измене. Об этом сообщила пресс-секретарь главы ГПУ Юрия Луценко Лариса Сарган в Twitter.

Михальчевському изменили меру пресечения на домашний арест.

С 8 января 2018 Петр Михальчевський находился под стражей: сначала он содержался в СИЗО Херсона, летом его перевезли в киевский изолятор.

В начале января 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины установили факт пребывания в Киеве бывшего российского министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского.

10 июня 2014 года российский министр здравоохранения Крыма Петр Михальчевский написал заявление об отставке по собственному желанию. Российский глава Крыма Сергей Аксенов утверждал, что вынудил Михальчевского подать в отставку, чтобы его не увольняли "по статье".

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