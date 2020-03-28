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В Одессе перевернулась иномарка, который управлял пьяный офицер полиции

28 марта, 15:02

Руслан Ровик

Копы назначили служебное расследование, которое решит вопрос об увольнении офицера

В Одессе произошло дорожно-транспортное происшествие – в ночь на 28 марта перевернулся BMW, за рулем которого был пьяный офицер полиции.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции по Одесской области, авария случилась около часа ночи на улице Балковской.

Автомобилем BMW управлял полицейский в тот момент не находился на службе.

"Нарушив правила дорожного движения, водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства", - сообщили копы, добавив, что во время аварии никто не пострадал.

Управлявший машиной офицер имел признаки алкогольного опьянения и от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

Было составлено админпостановления за превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Назначено служебное расследование, по результатам которого будет решаться вопрос о пребывании офицера на службе в полиции. О происшествии сообщили в Государственное бюро расследований.

По неподтвержденным данным, 47-летний подполковник полиции превысил скорость, находясь за рулем BMW X5, что привело к опрокидыванию автомобиля.

Напомним, ранее в Днепре нарушители на Audi во время погони влетели в пешеходов. В ДТП один из пешеходов погиб на месте, также мужчина и ребенок получили тяжелые травмы. Вскоре стало известно, что погибшим является местный общественный деятель Александр Усачев.

Кроме того, недавно в Днепре произошло ДТП с двумя маршрутками. Неполадка опоры автокрана-эвакуатора буквально распорола кузова двух маршруток.

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ДТП Одесса полиция полицейский пьяный водитель

Источник: Сегодня

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