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В Одессе подожгли авто с женщиной в салоне: задержан подозреваемый

6 ноября, 15:15

Полицейские уже начали расследование поджога

Фото: ГУНП в Одесской области

Фото: ГУНП в Одесской области

В Одессе произошел вопиющий случай – двое парней в балаклавах подожгли легковушку с пассажиркой в салоне. Женщина чудом не пострадала.

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, инцидент произошел 5 ноября недалеко от районного суда на улице Варненской. Выяснилось, что 28-летняя водитель припарковала Audi возле здания и пошла по делам. В салоне авто осталась ее мать. Внезапно к легковушке подошли двое молодых людей в балаклавах и облили лобовое стекло зажигательной смесью. После этого юноши скрылись с места на мопеде.

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Спасатели быстро ликвидировали огонь, и пассажирка автомобиля не пострадала. Вскоре копы оперативно задержали одного из подозреваемого – 23-летнего одессита. Его напарника разыскивают. Сейчас мотивы поджога выясняют.

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Напомним, ранее в Одесской области сожгли автомобиль влиятельного таможенника.

Кроме того, не так давно в Киеве на улице Героев Днепра на остановке, где находится конечная станция отправления транспорта на Вышгород, группа неизвестных в балаклавах подожгла несколько маршруток, бросив в них взрывчатые вещества.

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Одесса поджог женщина задержание полиция подозреваемый

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