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В Одессе подожгли иномарку районного депутата

Сегодня, 11:57

Неизвестные облили автомобиль горючим и подожгли

Иллюстрация
Иллюстрация.
В Одессе подожгли иномарку районного депутата //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/b52/fa0/5c4b52fa03f75.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/b52/fa0/5c4b52fa03f75.jpg Одесса Неизвестные облили автомобиль горючим и подожгли

В Одессе в ночь на 5 марта неизвестные подожгли автомобиль Mazda, принадлежащий депутату Белгород-Днестровского районного совета Александру Степаненко.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, поджог произошел около часа ночи в районе Молдаванки, на улице Болгарской. Заявление о возгорании было получено в 00:53, а уже в 00:56 на место происшествия прибыли спасатели, которые оперативно ликвидировали огонь.

В свою очередь, в пресс-службе областного управления Нацполиции заявили, что автомобиль был припаркован возле дома владельца.

"На месте происшествия работали следственно-оперативная группа Хмельницкого отделения полиции, кинологи и взрывотехники. Предварительно установлено, что причиной возгорания транспортного средства, принадлежащего местному жителю, 1973 года рождения, стал поджог", – говорится в сообщении.

С места происшествия были изъяты бутылки с жидкостью, химический состав которой будет установлен во время экспертизы. Сведения по факту поджога были внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества".

В настоящее время предпринимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления.

Между тем, сам потерпевший отметил, что злоумышленники облили горючим веществом еще и припаркованный рядом автомобиль Audi, который принадлежит его супруге.

"Они не успели поджечь вторую машину, потому что очевидцы, случайно оказавшиеся рядом, их попросту спугнули. Благо, пожарные очень быстро приехали и потушили огонь", – заявил он.

Ранее мы сообщали о ночном поджоге автомобилей в Ровно. Одна из машин была собственностью известного волонтера и экс-руководителя ровенского "Правого сектора"Романа Коваля.

Также сообщалось, что на Закарпатье неизвестные подожгли автомобиль офицеру Мукачевского пограничного отряда, который занимает должность заместителя начальника правовой деятельности.

Кроме того, известно, что мэр города Дубно Ровенской области недавно сообщил в полицию о том, что неизвестные пытались поджечь его гаражное помещение.

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Тег Одесса, поджог, ГСЧС, Mazda, Белгород-Днестровский

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