В Одессе полицейский избил подростка

В Одессе прокуратура сообщила о подозрении полицейскому, который во время патрулирования одного из районов города, остановил несовершеннолетнего парня и без каких-либо оснований применил к нему физическую силу.

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Об этом сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

"Собщено о подозрении правоохранителю одного из батальонов Управления патрульной полиции в Одесской области в превышении служебных полномочий с применением насилия", – говорится в сообщении.

Вследствие избиения подросток получил многочисленные телесные повреждения.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи управления Государственного бюро расследований в Николаеве.

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Полицейскому грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, во Львове пьяный полицейский на автомобиле Volkswagen Touareg разбил три припаркованых во дворе машины и въехал в детскую площадку.

Мы также сообщали, что в Запорожской области в результате ДТП, спровоцированного 15-летним подростком, погибли три человека и еще два пострадали.

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