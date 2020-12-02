Українська
$ 28,56
34,22
  1. Новости в регионах
  2. Новости Одессы

В Одессе полицейский избил подростка

2 декабря, 02:35

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Несовершеннолетний получил многочисленные травмы

В Одессе прокуратура сообщила о подозрении полицейскому, который во время патрулирования одного из районов города, остановил несовершеннолетнего парня и без каких-либо оснований применил к нему физическую силу.

Реклама

Об этом сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

"Собщено о подозрении правоохранителю одного из батальонов Управления патрульной полиции в Одесской области в превышении служебных полномочий с применением насилия", – говорится в сообщении.

Вследствие избиения подросток получил многочисленные телесные повреждения.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи управления Государственного бюро расследований в Николаеве.

В тренде
В Одессе волонтеры заявили о критической ситуации в лечении пациентов с COVID-19
Реклама

Полицейскому грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, во Львове пьяный полицейский на автомобиле Volkswagen Touareg разбил три припаркованых во дворе машины и въехал в детскую площадку.

Мы также сообщали, что в Запорожской области в результате ДТП, спровоцированного 15-летним подростком, погибли три человека и еще два пострадали.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Одесса избиение подросток полицейский патрульный
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Сиди и не лай": в Одессе устроили скандал из-за украинского языка (видео)Одесса
Остановка транспорта и закрытие школ: что говорят о возможном локдауне в городах
Остановка транспорта и закрытие школ: что говорят о возможном локдауне в городахУкраина
Огромные очереди,
Огромные очереди, "дистанционка" и метро. Что говорят о локдауне местные властиУкраина
Крупнейшие европейские лоукостеры отменили рейсы из Украины: какие направления закрыты
Крупнейшие европейские лоукостеры отменили рейсы из Украины: какие направления закрытыУкраина
В Одессе грузовой кран влетел в маршрутку с пассажирами: есть пострадавшие (фото)
В Одессе грузовой кран влетел в маршрутку с пассажирами: есть пострадавшие (фото)Одесса
"Будем стоять до победного": как прошла ночь протеста работников "Седьмого километра" (видео)Одесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять