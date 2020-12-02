В Одессе полицейский избил подростка

В Одессе прокуратура сообщила о подозрении полицейскому, который во время патрулирования одного из районов города, остановил несовершеннолетнего парня и без каких-либо оснований применил к нему физическую силу.
Об этом сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры.
"Собщено о подозрении правоохранителю одного из батальонов Управления патрульной полиции в Одесской области в превышении служебных полномочий с применением насилия", – говорится в сообщении.
Вследствие избиения подросток получил многочисленные телесные повреждения.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи управления Государственного бюро расследований в Николаеве.
Полицейскому грозит до 8 лет лишения свободы.
Напомним, во Львове пьяный полицейский на автомобиле Volkswagen Touareg разбил три припаркованых во дворе машины и въехал в детскую площадку.
Мы также сообщали, что в Запорожской области в результате ДТП, спровоцированного 15-летним подростком, погибли три человека и еще два пострадали.
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