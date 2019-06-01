Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,87
29,92
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Одессы

В Одессе "поселился" ученый котенок: появились фото и видео

1 июня, 03:07

Одесские коты – на Фонтане появился ученый котенок

Ученый котенок в Одессе
Ученый котенок в Одессе. Фото: Думская

В Одессе появилась очередная композиция – во дворе школы №81 на 8-й станции Большого Фонтана установили статую ученого котенка, который может стать талисманом для школьников и студентов.

17-я по счету скульптура из серии "Одесские коты" – это котенок, который оперся на стопку книг и пытается заглянуть в одну из них и символизирует интерес к знаниям и науке, передает "Думская".

Создатель композиции – скульптор Татьяна Штыкало, а инициатором стала администрация школы.

"Мы начали переговоры в середине осени, зимой уже обсуждали эскизы, само создание композиции заняло больше двух месяцев. Администрация школы попросила выбить на корешках книг названия самых трудных предметов: математика, информатика, история, английский и украинский языки", – рассказала художница.

По ее словам, она рассчитывает на то, что "дети перед сдачей экзамена или написанием контрольных смогут прикладываться к необходимому предмету и просить об удаче у этого котенка".

В школе уточнили, что первоначально идея создать такого кота родилась в одном из классов, а потом к проекту подключилась вся школа. Чтобы собрать средства на материалы, дети провели четыре выставки, на которых продавали поделки, созданные своими руками. Ученый котенок создан из полиэфирных смол.

Ранее мы сообщали, что неизвестные испортили одну из белоснежных скульптур на Аллее муз в Киеве, расположенную неподалеку парка "Наталка" и гольф-клуба на Оболонской набережной. Скульптуру музы, которая держит венок, щедро облили разноцветными красками – черной, ярко красной, зеленой.

Напомним, что на Русановке в Киеве изуродовали скульптуру "Бабушки с кравчучкой". Бабушке "сняли" смешную шапку и практически полностью раскурочили голову.

Также в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег скульптура, котенок, одесские коты

Вы сейчас просматриваете новость " В Одессе "поселился" ученый котенок: появились фото и видео". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве появился необычный арт-объект в виде полицейского с собакой

28 мая, 14:27

Коп с собакой очень нравится детям и взрослым

В Киеве появилась миниатюра богатыря Кожемяки

20 мая, 11:32

Мини-скульптура появилась на фасаде здания спортклуба по улице Электриков, 29-а

Топ-5 качеств привлекательной женщины, по мнению мужчин

Бывшая жена Валерия Меладзе откровенно о разводе с певцом

30 нескучных вопросов ребенку вместо "Как дела в школе"

10 мужских недостатков, с которыми женщина никогда не смирится

Няня сына Меган Маркл и принца Гарри уволилась спустя 2 недели

Впервые за долгое время: Лера Кудрявцева показала подросшую дочь

Когда орехи особенно необходимы в рационе: полезные свойства

9 признаков того, что у тебя передозировка кофеином

Легендарная модель авто исчезнет с рынка

Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Каких перемен ждать от первого месяца лета: подорожание загранпаспортов и проверки "прописки"

Вчера, 07:19

Добавятся авиарейсы, заработают закон о языке и новые стройнормы

Почему начало охоты на "евробляхи" перенесли на День Независимости: эксперты рассказали

30 мая, 07:25

Рада внесла новые изменения в Налоговый кодекс

Глава "Укравтодора": Через пять лет получим полноценный автобан

29 мая, 07:38

Славомир Новак рассказал нам, где в стране самые плохие дороги, кто теперь дает деньги на их ремонт, почему надо погашать кредиты, которые не брали, и из-за чего вместо небольших ремонтов автотрасс приходится делать капитальные

Без жары, зато с ливнями и шквалами: какой будет погода в июне

29 мая, 07:19

Начнется дождями, продолжится шквалами, закончится прохладой

9 «мужских» привычек женщин, которые втайне нравятся мужчинам

Неземная красота таиландской фанатки шоссе. Фото

А где же мышцы? Узелков удивил поклонников видом на фото
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь