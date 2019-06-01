В Одессе "поселился" ученый котенок: появились фото и видео

Одесские коты – на Фонтане появился ученый котенок

Ученый котенок в Одессе. Фото: Думская

В Одессе появилась очередная композиция – во дворе школы №81 на 8-й станции Большого Фонтана установили статую ученого котенка, который может стать талисманом для школьников и студентов.

17-я по счету скульптура из серии "Одесские коты" – это котенок, который оперся на стопку книг и пытается заглянуть в одну из них и символизирует интерес к знаниям и науке, передает "Думская".







Создатель композиции – скульптор Татьяна Штыкало, а инициатором стала администрация школы.

"Мы начали переговоры в середине осени, зимой уже обсуждали эскизы, само создание композиции заняло больше двух месяцев. Администрация школы попросила выбить на корешках книг названия самых трудных предметов: математика, информатика, история, английский и украинский языки", – рассказала художница.

По ее словам, она рассчитывает на то, что "дети перед сдачей экзамена или написанием контрольных смогут прикладываться к необходимому предмету и просить об удаче у этого котенка".

В школе уточнили, что первоначально идея создать такого кота родилась в одном из классов, а потом к проекту подключилась вся школа. Чтобы собрать средства на материалы, дети провели четыре выставки, на которых продавали поделки, созданные своими руками. Ученый котенок создан из полиэфирных смол.

Ранее мы сообщали, что неизвестные испортили одну из белоснежных скульптур на Аллее муз в Киеве, расположенную неподалеку парка "Наталка" и гольф-клуба на Оболонской набережной. Скульптуру музы, которая держит венок, щедро облили разноцветными красками – черной, ярко красной, зеленой.

Напомним, что на Русановке в Киеве изуродовали скульптуру "Бабушки с кравчучкой". Бабушке "сняли" смешную шапку и практически полностью раскурочили голову.

Также в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Одессе "поселился" ученый котенок: появились фото и видео". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"