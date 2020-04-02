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В Одессе после домашних родов умер младенец

2 апреля, 03:09

Руслан Ровик

Как выяснилось, девушка родила недоношенного ребенка

В Одессе после домашних родов у женщины, которая находилась на седьмом месяце беременности, умер младенец.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, 28-летняя одесситка вызвала скорую сразу после родов, но медики не сумели спасти малыша – по пути в больницу он умер.

Полицейские внесли этот факт в Единый реестр досудебных расследований по статье "убийство" с пометкой "несчастный случай".

Тело младенца направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна выяснить причины смерти ребенка.

Роженицу сейчас обследуют медики. По предварительной информации, на учете в женской консультации женщина не пребывала.

Напомним, ранее в Харькове полиция расследовала обстоятельства гибели годовалого мальчика, утонувшего в ванной.

Также мы писали, что на Закарпатье младенец погиб из-за переохлаждения, а его 17-летнюю мать приговорили к полутора годам условного наказания.

Кроме того, мы сообщали о том, что на Волыни женщина закопала на огороде своего новорожденного ребенка.

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Одесса ребенок младенец роженица

Источник: Сегодня

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