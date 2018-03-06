В Одессе поймали повара, который отрезал голову молодой женщине: подробности убийства

Сегодня, 06:21

Во время задержания подозреваемый пырнул оперативника ножом и пытался вскрыть себе вены

Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net

Сотрудники уголовного розыска Одессы 5 марта задержали подозреваемого в убийстве 29-летней женщины, чье обезглавленное тело нашли 27 февраля в квартире на Средней улице.

Как сообщили "Думской" в полиции, задержанный работает поваром-сушистом в одном из одесских заведений. Он был знаком с убитой: они учились в одной школе.

Во время задержания гражданин пырнул оперативника ножом и пытался вскрыть себе вены.

Потом он во всем признался. По словам подозреваемого, на убийство он пошел из-за неразделенной любви: якобы женщина отказала ему в близости. Кроме того, был и корыстный мотив.

Убийца умертвил женщину, перерезав ей горло, после чего обезглавил. Голову он унес с собой (вместе с деньгами и ценным имуществом, найденным в квартире) и закопал. Сейчас оперативники ищут часть тела в месте, которое указал задержанный.

Ранее сообщалось, что в Одессе ночью, 27 февраля, в одной из квартир на Молдованке нашли тело девушки с отрезанной головой. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Позже стало известно, что в доме №41 по Средней улице была убита и обезглавлена 29-летняя Анна Е.  Как выяснилось, тело молодой женщины обнаружили родители. 

В этом доме Анна поселилась осенью. Она работала предпринимателем, держала несколько торговых точек на Привозе. Деньги у женщины водились, и полиция считает, что преступник (или преступники) пошел на убийство из корыстных побуждений, а труп обезглавил, чтобы пустить следствие по ложному следу.
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