Жуткое убийство в Одессе: в квартире нашли тело девушки с отрезанной головой
Полицейским удалось выяснить, что погибшей оказалась 29-летняя хозяйка квартиры
Фото: полиция Одесской области
Фото: полиция Одесской области
Фото: полиция Одесской области
Фото: полиция Одесской области
В Одессе вчера ночью, 27 февраля, в одной из квартир на Молдованке нашли тело девушки с отрезанной головой. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.
Сообщение о происшествии на улице Средней поступило в Хмельницкое отделение полиции 27 февраля примерно в 23:00. Прибыв на место, полицейским удалось выяснить, что погибшей оказалась 29-летняя хозяйка квартиры.
Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства трагедии. Принимаются меры по установлению свидетелей и очевидцев преступления, а также лиц, совершивших преступление.
По данному факту начато уголовное производство по п.6 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Полиция просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах преступления, сообщить об этом по телефонам (093) 238-27-99, (048) 799-19-60 или 102.
Напомним, в Одесской области насильник бросил 11-летнюю девочку в лесополосе. Полузамерзшего ребенка нашли под утро.
Тем временем в Кривом Роге собака откопала тело ребенка.
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