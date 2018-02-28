Жуткое убийство в Одессе: в квартире нашли тело девушки с отрезанной головой

Сегодня, 11:28

Полицейским удалось выяснить, что погибшей оказалась 29-летняя хозяйка квартиры


Фото: полиция Одесской области

Фото: полиция Одесской области

Фото: полиция Одесской области

Фото: полиция Одесской области

В Одессе вчера ночью, 27 февраля, в одной из квартир на Молдованке нашли тело девушки с отрезанной головой. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Сообщение о происшествии на улице Средней поступило в Хмельницкое отделение полиции 27 февраля примерно в 23:00. Прибыв на место, полицейским удалось выяснить, что погибшей оказалась 29-летняя хозяйка квартиры.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства трагедии. Принимаются меры по установлению свидетелей и очевидцев преступления, а также лиц, совершивших преступление.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

По данному факту начато уголовное производство по п.6 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Полиция просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах преступления, сообщить об этом по телефонам (093) 238-27-99, (048) 799-19-60 или 102.

Напомним, в Одесской области насильник бросил 11-летнюю девочку в лесополосе. Полузамерзшего ребенка нашли под утро

Тем временем в Кривом Роге собака откопала тело ребенка.

А под Киевом мужчина зарезал родного брата сожительницы.
убийство, тело, правоохранители, поножовщина, резня, обезглавили

Вы сейчас просматриваете новость "Жуткое убийство в Одессе: в квартире нашли тело девушки с отрезанной головой". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

фото aktuality.sk

В Словакии застрелили журналиста-расследователя и его девушку

Вчера, 03:17

Правительство Словакии объявило награду в 1 млн евро за помощь в поиске убийцы журналиста Яна Кучака

Другие регионы

Архивное фото

Жестокое убийство в Кривом Роге: пьяный муж отрубил пальцы жене

25 Февраля, 15:05

Между супругами произошла ссора
Загрузка...

Происшествия и криминал

Фото: kapital.kz

Жестокое убийство молодой украинки в Египте: подозреваемого задержали

24 Февраля, 14:28

Мужчина нанес девушке несколько колотых ран

Россия

Скрин видео

19-летний россиянин убил водителя маршрутки за то, что тот медленно ехал (видео 18+)

24 Февраля, 06:23

Никто из очевидцев потасовки не попытался ее пресечь
Загрузка...