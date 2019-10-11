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В Одессе прошли всеукраинские соревнования серфингистов: появилось видео

11 октября, 14:30

Спортсмены месяц ждали на волны нужной высоты

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Что опасно для пляжника – рай для серфингиста. Штормы на Черном море манят в Одессу экстремалов. Там, на всеукраинских соревнованиях серфенгистов, ловили волну 26 спортсменов.

На досках – спортсмены из разных уголков страны, есть даже молодые мамы и дети. Они месяц ждали, чтобы волны были выше метра. Ведь шторм – идеальные условия для соревнований по серфингу.

"Судьи в первую очередь оценивают элементы – повороты и маневры, которые демонстрирует спортсмен на волне. Также учитывается высота, которую поймал спортсмен. Ну и общее впечатление, то, насколько красиво прокатился по волне", – рассказал "Сегодня" президент украинской федерации серфинга Василий Кордиш.

Отметим, что в этом году в соревнованиях впервые участвуют женщины. За первенство борются четверо спортсменок. А самому молодому участнику, Максиму – 11 лет. На доску стал только год назад, но уже успел покорить волны на Бали, Мальдивах и во Франции.

"Я среди всех участников сейчас последний. Потому что они трюки делают, некоторые катаются лучше" – говорит Максим Диордиенко.

Пока спортсмены покоряют волны, на берегу каждый желающий может попробовать свои силы на специальных тренажерах.

Впервые такие гонки в Одессе устроили в прошлом году. Они сразу же привлекли внимание международной федерации серфинга. Организаторы надеются, что после нынешних заплывов Украина станет полноправным членом ассоциации и наши спортсмены смогут представлять страну на международных соревнованиях.

Напомним, недавно мы показывали видео с отдыхом экстремалов на Азовском море.

Кроме того, мы сообщали, что в американской Калифорнии прошли соревнования по серфингу среди участников ежегодного заплыва собак.

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