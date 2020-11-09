В Одессе пьяная пассажирка угнала такси и попала на нем в ДТП (фото, видео)

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал

В Одессе полицейские задержали женщину, которая похитила автомобиль таксиста и совершила на нем в ДТП.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, возвращаясь домой из ночного заведения, 36-летняя пассажирка начала конфликтовать с водителем такси, а когда тот попытался ее высадить, – заблокировала двери, села за руль и уехала.

Двигаясь по центру города, правонарушительница не справилась с управлением и столкнулась с припаркованной на обочине иномаркой.

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

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Сейчас женщине инкриминируют незаконное завладение транспортным средством. Правовая квалификация всем действиям фигурантки дела будет дана в ходе следствия.

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Ранее мы сообщали, что под Харьковом угонщик попал в ДТП. Пострадавший не нашел машину после рыбалки. Мужчина угнал машину у своего знакомого, якобы чтобы съездить за сигаретами.

Также напомним, во Львове правоохранители задержали злоумышленников, которых подозревают в похищении человека и угоне автомобиля. Им грозит до 8 лет тюрьмы.

Кроме того, в Украине ужесточили наказания за угон авто – откупиться штрафом больше не получится, только тюрьма.

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