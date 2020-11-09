Українська
$ 28,14
33,42
  1. Новости в регионах
  2. Новости Одессы

В Одессе пьяная пассажирка угнала такси и попала на нем в ДТП (фото, видео)

9 ноября, 12:49

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал

В Одессе полицейские задержали женщину, которая похитила автомобиль таксиста и совершила на нем в ДТП.

Реклама

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, возвращаясь домой из ночного заведения, 36-летняя пассажирка начала конфликтовать с водителем такси, а когда тот попытался ее высадить, – заблокировала двери, села за руль и уехала.

Двигаясь по центру города, правонарушительница не справилась с управлением и столкнулась с припаркованной на обочине иномаркой.

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

Реклама

Сейчас женщине инкриминируют незаконное завладение транспортным средством. Правовая квалификация всем действиям фигурантки дела будет дана в ходе следствия.

В тренде
ЦИК досрочно распустила Каролино-Бугазскую ТИК в Одесской области

Ранее мы сообщали, что под Харьковом угонщик попал в ДТП. Пострадавший не нашел машину после рыбалки. Мужчина угнал машину у своего знакомого, якобы чтобы съездить за сигаретами.

Также напомним, во Львове правоохранители задержали злоумышленников, которых подозревают в похищении человека и угоне автомобиля. Им грозит до 8 лет тюрьмы.

Кроме того, в Украине ужесточили наказания за угон авто – откупиться штрафом больше не получится, только тюрьма.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

авто Одесса такси женщина угон пьяная
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Одесский суд отменил результаты выборов в Каролино-Бугазе
Одесский суд отменил результаты выборов в Каролино-БугазеУкраина
"Олимпиец" – отмена: в Одессе выбрали новые места для мобильных COVID-госпиталейОдесса
Караул проверяют на полиграфе: подробности побега осужденного в Одессе
Караул проверяют на полиграфе: подробности побега осужденного в ОдессеОдесса
В Одессе горит многоэтажный дом, жителей эвакуируют
В Одессе горит многоэтажный дом, жителей эвакуируютОдесса
Труханов и Скорик прошли во второй тур выборов мэра Одессы
Труханов и Скорик прошли во второй тур выборов мэра ОдессыОдесса
В Одессе сбежал осужденный: копы просят помочь в поисках
В Одессе сбежал осужденный: копы просят помочь в поискахОдесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять