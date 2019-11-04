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В Одессе пьяный юноша с ножом набросился на прохожую

4 ноября, 13:56

19-летнему парню теперь грозит от пяти до восьми лет тюрьмы

Иллюстрация

Иллюстрация / Фото: Facebook

В Одессе для 18-летней девушки прогулка по городу чуть не закончилась трагедией – на нее с ножом набросился пьяный парень.

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, ЧП произошло на улице Академика Вильямса. 18-летняя одесситка проходила мимо пьяного юноши, которому показалось, что девушка сказала ему что-то обидное. Парень достал из кармана нож и набросился с ним на прохожую. Удар пришелся девушке в поясницу. Раненой девушке уже помогли медики. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Копы быстро задержали подозреваемого. Им оказался 19-летний парень из Николаевской области. Ранее юноша уже попадал в поле зрения копов.

"Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет", - рассказал начальник Таировского отделения полиции Сергей Волков.

Также мы сообщали о массовой драке и поножовщине в центре Одессы. Иностранцы повздорили с тремя одесситами, которые после вечеринки возвращались домой.

А в Харьковской области в здании общежития на территории города Змиев произошла кровавая поножовщина.

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Одесса нож девушка пьяные нападения

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