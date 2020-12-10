В Одессе разоблачили наркоторговца, который сбывал психотропы в популярном мессенджере

В Одессе правоохранители задержали 25-летнего наркоторговца. У него изъяли наркотиков и психотропных веществ почти на полмиллиона гривен.
Как рассказали в пресс-службе ГУНП, свой "товар" злоумышленник реализовывал через мессенджер Telegram, где создал два интернет-магазина. Клиентам предлагал каннабис, "МДАМ" и "Альфа PVP", который в дальнейшем сбывал путем "закладок" на территории области.
Координаты местонахождения "товара" посылал клиентам после получения от них денег на электронные кошельки платежных систем.
По месту жительства подозреваемого копы провели неотложный обыск. Полицейские изъяли расфасованные слип-пакеты, емкости с каннабисом и свертки с веществом, которое согласно экспресс-тесту является психотропом "МДМА".
Кроме того, у злоумышленника нашли электронные весы, фасовочные пакеты, а также незарегистрированный пистолет травматического действия и патроны.
Изъятые наркотические средства и психотропные вещества направлены на экспертизу. По ценам "черного" рынка их стоимость составляет почти полмиллиона гривен.
Следователи готовят задержанному сообщение о подозрении по статье "незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание – до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
По результатам экспертизы будет решаться вопрос об открытии уголовного производства по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".
Ранее мы сообщали, что на Буковине разоблачили группу наркоторговцев, среди которых инспектор полиции.
Также напомним, в Одессе разоблачили крупную наркогруппировку. "Товар" заказчикам доставляли курьеры.
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