В Одессе разоблачили бордель, замаскированный под массажный салон
Клиентами "массажного салона" в основном были иностранцы
Фото: ГУНП в Одесской области
Фото: ГУНП в Одесской области
Фото: ГУНП в Одесской области
Фото: ГУНП в Одесской области
Фото: ГУНП в Одесской области
Фото: ГУНП в Одесской области
В Одессе задержали сутенершу, которая под видом массажного салона в центре города организовала место предоставление услуг сексуального характера. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.
Женщина подыскивала девушек в возрасте от 20 до 25 лет в интернете и создавала им все условия для работы с клиентами, среди которых были в основном иностранные граждане. Услуги в салоне стоили от 800 до 1000 гривен.
"При проведении санкционированного обыска в помещении "массажного салона" правоохранители обнаружили полученные от клиентов средства в размере 32 тысяч гривен и 200 долларов, рекламные буклеты, электронные носители информации и другие вещественные доказательства", – рассказали в полиции.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 303 ("Проституция или принуждение или втягивание в занятие проституцией") Уголовного кодекса Украины.
Не так давно в Мариуполе Донецкой области правоохранители разоблачили бордель, который организовали администраторы в сауне.
Ранее мы сообщали, что в Киеве луганчанка организовала незаконный бизнес по оказанию интимных услуг. Час "взрослых" развлечений стоил клиентам от 1200 до 1500 гривен. Женщине грозит до семи лет лишения свободы.
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