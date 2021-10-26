В Одессе ребенок осталась без части пальца после катания на детской горке

Девочка травмировалась, когда спускалась с детской горки на площадке

Ребенок травмировался на детской площадке / Коллаж "Сегодня"

В Одессе на детской площадке 5-летняя девочка потеряла часть пальца. Им она зацепилась за металлическую горку.

Об этом пишет сайт Ivasi.News.

Игралась на детской площадке

Девочка травмировалась, спускаясь с детской горки. О случившемся в полицию сообщил местный житель. Родителей девочки заявление в полицию не писали.

"Ребёнок съезжая с горки отрубил себе кусок пальца. Всё дело в том, что горка из листов металла и на их качество всем по**й. В месте, где приварено основание и боковые части, есть небольшой зазор, куда попал палец. В итоге мать в панике схватила ребёнка и убежала, палец достать не смогла, он остался в горке. Вот так вышли погулять с ребёнком на площадку", — сообщил очевидец телеграм-каналу ХYdessa.

Состояние ребенка

Девочку доставили в медучреждение с травматической ампутацией ногтевой фаланги пальца правой руки. Врачи оказали помощь маленькой пациентке и отпустили её на амбулаторное лечение.

Представленные сведения правоохранители зарегистрировали в соответствии с действующим законодательством. Проводится проверка.

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