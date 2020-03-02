Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,59
26,98

В Одессе режут на металл турецкий "Боинг": что произошло

2 марта, 09:21

Тина Наринецкая

Самолет совершил аварийную посадку в одесском аэропорту в прошлом году

В Одессе начали разбирать на металл самолет авиакомпании Turkish Airlines, который в ноябре прошлого года совершил аварийную посадку в местном аэропорту. Об этом сообщает "Думская".

Работы бригада турецких специалистов начала несколько дней назад. Они снимают с борта оборудование, агрегаты и другие элементы. Как выяснилось, Turkish Airlines долгое время искала пути решения проблемы. Сначала они хотели перегнать самолет в Стамбул или на одно из украинских авиапреприятий. Позже "боинг" окончательно признали не подлежащим восстановлению и решили разобрать.

Реклама

Теперь все узлы, агрегаты, оборудование и кресла демонтируют для нужд Turkish Airlines. Двигатели тоже снимут и отправят в ремонт. Сам самолет утилизируют при помощи специальной техники.

В тренде
На Донбассе боевики устроили 11 обстрелов: в рядах ВСУ серьезные потери

Напомним, турецкий самолет совершил аварийную посадку 21 ноября 2019 года в условиях сильного бокового ветра. Никто из 132 пассажиров рейса не пострадал.

Также мы сообщали, что 21 ноября в Международном аэропорту Одессы передние стойки повредили два самолета.

Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Турция Одесса самолет компания аварийная посадка разбор

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Дорога в никуда" и облака пыли: на Одесскую область обрушился сильнейший шторм (фото и видео)Одесса
На Одессу надвигается коварная
На Одессу надвигается коварная "Зехра": чего ждатьОдесса
На Украину обрушится снежный шторм: синоптики и спасатели предупредили украинцев
На Украину обрушится снежный шторм: синоптики и спасатели предупредили украинцевУкраина
В Одессе дерево убило женщину, а трубы проткнули джип (фото и видео)
В Одессе дерево убило женщину, а трубы проткнули джип (фото и видео)Одесса
Ураган в Одессе обнажил дно на городских пляжах: фото
Ураган в Одессе обнажил дно на городских пляжах: фотоОдесса
В Киеве объявили штормовое предупреждение: на столицу идет ураганный ветер
В Киеве объявили штормовое предупреждение: на столицу идет ураганный ветерУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...