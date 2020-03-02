В Одессе режут на металл турецкий "Боинг": что произошло

В Одессе начали разбирать на металл самолет авиакомпании Turkish Airlines, который в ноябре прошлого года совершил аварийную посадку в местном аэропорту. Об этом сообщает "Думская".
Работы бригада турецких специалистов начала несколько дней назад. Они снимают с борта оборудование, агрегаты и другие элементы. Как выяснилось, Turkish Airlines долгое время искала пути решения проблемы. Сначала они хотели перегнать самолет в Стамбул или на одно из украинских авиапреприятий. Позже "боинг" окончательно признали не подлежащим восстановлению и решили разобрать.
Теперь все узлы, агрегаты, оборудование и кресла демонтируют для нужд Turkish Airlines. Двигатели тоже снимут и отправят в ремонт. Сам самолет утилизируют при помощи специальной техники.
Напомним, турецкий самолет совершил аварийную посадку 21 ноября 2019 года в условиях сильного бокового ветра. Никто из 132 пассажиров рейса не пострадал.
Также мы сообщали, что 21 ноября в Международном аэропорту Одессы передние стойки повредили два самолета.
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