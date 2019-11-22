Жесткая посадка самолета в Одессе: известны причины

Самолет Turkish Airlines, летевший из Стамбула в Одессу, совершил жесткую посадку в Одесском аэропорту. Причиной стал сильный ветер, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Как выяснилось, во время посадки у самолета подломилась передняя стойка шасси. Пилоты сажали самолет в условиях сильного бокового ветра, и с первого раза у них это не получилось. Экипаж ушел на второй круг и приземлился неудачно.

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Всех 136 пассажиров экстренно эвакуировали. По данному случаю комиссия проводит расследование.

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Ранее мы сообщали, что 21 ноября в Международном аэропорту Одессы передние стойки повредили два самолета. В этот же день в похожую ситуацию попал частный самолет Gulfstream G150, который летел в Дубай.

Напомним, недавно из-за густого тумана, который опустился на аэропорт Харькова, пассажиры рейса из египетского Шарм-эш-Шейха едва не погибли – самолет не смог приземлиться в условиях практически полного отсутствия видимости и нехватки топлива, и был вынужден уйти в "Борисполь".

Также мы сообщали, что из-за густого тумана авиарейсы отменяли и в аэропорту Львова: проблемы возникли у пассажиров, направлявшихся в Италию, Польшу и Египет, а также тех, кто возвращался из этих стран.

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