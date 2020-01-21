В Одессе ротвейлер искусал женщину до полусмерти: собаку пристрелили

Фото: 7kanal.com.ua

В Одессе ротвейлер напал на свою хозяйку и едва не загрыз женщину до смерти.

Как сообщает "7 канал", инцидент произошел на территории парка за зданием Одесской обладминистрации. На место происшествия вызвали полицию.

Приехавшие на вызов патрульные и бойцы Нацгвардии нашли на территории зеленой зоны окровавленную женщину и ротвейлера. Как оказалось, во время выгула собака напала на хозяйку, сильно ее искусала, повалив на землю, и не давала подняться.

Для спасения пострадавшей агрессивное животное силовикам пришлось застрелить, а покусанную собачницу госпитализировали с многочисленными повреждениями.

Напомним, ранее в супермаркете в Киеве пьяный киевлянин натравил бойцовского пса на покупателя из-за замечания. Пострадал и патрульный, который пытался утихомирить неадекватного хозяина и его питомца. В итоге животное застрелили, а мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

Также мы сообщали, что в Украине от нападений собак каждый год гибнет до десяти человек, а число покусанных и напуганных агрессивными псами не удается установить, потому что до суда такие случаи обычно не доходят. Почему домашнее животное становится агрессивным и как найти управу на соседа, если его пес терроризирует вас, выясняли журналисты "Сегодня".

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