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Под Одессой 11-летняя девочка погибла от удара током в собственном доме

3 июня, 12:04

Ребенок стал жертвой несчастного случая

Фото: elektrik-a.su
Фото: elektrik-a.su.

В Кодымском районе Одесской области 11-летняя девочка погибла от удара электрическим током. Трагедия произошла 2 июня в частном доме. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

"По предварительным данным, пока мать занималась по хозяйству, а отец повел коня на пастбище, девочка играла в подсобном помещении. Там она взялась за неисправный электрический провод от электроплитки и в результате замыкания погибла на месте", – заявили в полиции.

Следственно-оперативная группа установила, что в семье есть еще двое детей – 10 и 15 лет, а родители ранее уже попадали в поле зрения полиции из-за семейных ссор.

По факту смерти ребенка было открыто уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса: "умышленное убийство" с пометкой "несчастный случай" и "злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком". Следствие продолжается.

Напомним, не так давно в Одессе умер 13-летний мальчик, который получил ожоги более 80% тела от удара током на крыше железнодорожного вагона. Как сообщили в мэрии, ребенок скончался от травм, несовместимых с жизнью.

Кроме того, ранее в Кропивницком 14-летний парень взобрался на крышу поезда, чтобы сделать фото, получил удар током, и оказался в реанимации. Стас выжил только потому, что не коснулся провода. Удар он получил через воздух, предполагают работники станции.

Также сообщалось, что погиб молодой зацепер, делавший селфи на крыше электрички. Кроме того, мы писали, что в Киеве пьяная учительница делала селфи и выпала из окна заброшенного дома.

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Тег ребенок, трагедия, одесская область, удар током

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