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В Одессе судья получил семь лет тюрьмы за взятку

23 июля, 03:22

Елена Вус Елена Вус

Также его лишили права занимать должность судьи

В среду, 22 июля, судью Малиновского суда Одессы Анатолия Целуха Высший антикоррупционный суд признал виновным в получении взятки в размере 2500 долларов за принятие решения в интересах третьего лица с использованием предоставленного ему служебного положения. Судью приговорили к лишению свободы сроком на семь лет.

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Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Кроме того, его лишили права занимать должность судьи и любые должности в правоохранительных органах на три года с конфискацией всего его имущества.

До вступления приговора в законную силу суд оставил обвиняемому меру пресечения в виде залога в размере 120 тыс грн. Сообщается, что приговор может быть обжалован в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда в течение 30 дней со дня его провозглашения.

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Кроме того, правоохранители изобличили в вымогательстве 250 000 долларов США организованную группу в составе минимум четырех человек во главе с заместителем отдела ГУ Службы безопасности Украины в Одесской области.

Также смотрите в сюжете "Сегодня" о взятках в кругах столичных чиновников:

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Одесса взятка тюрьма взяточничество судья

Источник: Сегодня

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