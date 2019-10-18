В Одессе судят подозреваемых в терактах против патриотических организаций

В Одессе идет суд над четырьмя задержанными, которых обвиняют в организации взрывов

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В Одессе судят подозреваемых в терактах. По мнению следствия, в 2014-2015 годах четверо злоумышленников организовали 14 взрывов. Взрывали в основном офисы волонтерских и патриотических организаций.

На заседание пришли и неравнодушные одесситы. Люди опасались, что подозреваемых отпустят под домашний арест.

В Приморском райсуде Одессы сегодня также ожидали беспорядков. Небольшой зал заседаний был заполнен полностью. Активисты и волонтеры пришли, чтобы убедиться, что подозреваемых в организации полтора десятка терактов не отпустят из СИЗО под домашний арест. Дело рассматривают уже четыре года. Прокурор начал зачитывать обвинительное заключение.

"Обвинительный акт объемный. Когда будет все исследовано, когда будут допрошены обвиняемые, будет установлена ​​их позиция по поводу предъявленного обвинения, тогда можно будет говорить о какой-то позицию органов прокуратуры. Относительно меры пресечения прокуратура считает, что ее надо продлевать, так как не будут обвиняемые на свободе придерживаться определенного поведения", – говорит прокурор отдела прокуратуры Одесской области Дмитрий Ракеда.

На скамье подсудимых – Александр Шевцов, Игорь Удовенко, Евгений Подмазко и Екатерина Фотева. "Сегодня" показывали зрителям последствия взрывов, в организации которых и обвиняют задержанных. Всего речь идео о 14 взрывах и подготовке к еще одному. Взрывные устройства закладывались под офисами волонтерских центров и других патриотических организаций Одессы.

Во время обысков у подозреваемых нашли тротиловые шашки, детонаторы, канистры с взрывчатым веществом и патроны. А также – дневник Александра Шевцова. Экспертиза подтвердила, что впечатление от терактов записывал именно он.

"Было страшно, шел на автопилоте ... Сердце стучало где-то в горле от того количества адреналина, приходилось себя сдерживать. И в этот момент раздался глухой звук ... Люди вокруг даже не заметили, а я понял, что устройство сработало. Ура! Сразу позвонил Блогеру и домой, жене. Дело сделано", – эти слова, как утверждает следствие, записал в свой дневник один из задержанных, Александр Шевцов.

Задержали подозреваемых еще в 2015 году. Но обвинительный акт, состоящий аж из 152 страниц, зачитывают сначала уже в четвертый раз.

"Это обусловлено тем, что судьи увольнялись, менялась коллегия судей, за это время уже изменились четыре коллегии, четыре председательствующие, поэтому обвинение использовало свое право на то, чтобы начинать судебное разбирательство сначала", – говорит прокурор отдела прокуратуры Одесской области Дмитрий Ракеда.

Рассматривать дело подозреваемых в подрывах суд продолжит 5 ноября. По мнению прокурора, чтобы только дочитать обвинительный акт, необходимо целых десять заседаний. И только потом подозреваемых начнут заслушивать в суде. Пообщаться с ними не позволили.

Напомним, на Донбассе задержали диверсанта, который в 2014 году взорвал стратегический мост через реку Северский Донец, между Северодонецком и Лисичанском.

Кроме этого, в центре Херсона в ночь на 4 октября прогремел взрыв в здании общежития. Жильцом одной из комнат оказался советник областного руководителя Богдан Ковалев – именно под его окнами неизвестные заложили взрывчатку. По словам Ковалева, он три дня находился в командировке и вернулся около полуночи, а уже около трех часов ночи услышал громкий звук и на него посыпалось стекло из окна. В происшествии обошлось без пострадавших.

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