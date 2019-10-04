В центре Херсона прогремел взрыв в общежитии

В центре Херсона в ночь на 4 октября прогремел взрыв в здании общежития. Жильцом одной из комнат оказался советник областного руководителя Богдан Ковалев – именно под его окнами неизвестные заложили взрывчатку.

По словам Ковалева, он три дня находился в командировке, и вернулся около полуночи, а уже около трех часов ночи услышал громкий звук, и на него посыпалось стекло из окна.

В результате взрыва обошлось без пострадавших. Полицейские ведут расследование по факту покушения на убийство. Сам Ковалев связывает покушение на свое здоровье с собственной профессиональной деятельностью.

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Ранее также в центре Херсона произошла стрельба – неизвестный сделал несколько выстрелов в двоих мужчин. Оба оказались в больнице с тяжелыми ранениями, однако отказались сотрудничать со следствием. По мнению местных журналистов, оба раненых хорошо рассмотрели стрелявшего, но не стали рассказывать о нем полицейским.

Ранее в одном из заведений Днепровского района Киева нетрезвый мужчина из пистолета обстрелял компанию отдыхающих – двух женщин и мужчину.

Кроме этого, мы писали, что в Виннице неизвестный выстрелил в окно трамвая. В результате пострадал один из пассажиров.

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