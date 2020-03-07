В Одессе копов подозревают в похищении женщины и вымогательстве выкупа

У жертвы вымогали 10 тысяч долларов, угрожая обвинениями в торговле наркотиками

В Одессе троих полицейских подозревают в похищении женщины и вымогательстве у нее крупной суммы.

Как стало известно, потерпевшая обратилась к стражам порядка и заявила, что трое мужчин похитили ее в Малиновском районе города.

"30-летняя одесситка сообщила, что трое неизвестных мужчин в течение часа удерживали ее в автомобиле, в который усадили против воли, требуя деньги. В ходе расследования установлено, что к преступлению могут быть причастны полицейские одного из территориальных отделов полиции Одессы", – заявили в областном управлении Нацполиции.

Сведения о происшествии зарегистрированы по статье "незаконное лишение свободы или похищение человека". Для проверки сообщения о похищении было назначено служебное расследование, подозреваемых полицейских отстранили от исполнения служебных обязанностей.

О происшествии сообщили в Управление внутренней безопасности в Одесской области и Государственное бюро расследований.

По данным журналистов, подозреваемыми оказались сотрудники Малиновского отдела полиции, а похищение произошло на улице Филатова. Потерпевшая рассказала, что во время похищения на руки ей надели наручники и вымогали 10 тысяч долларов, обвиняя в торговле наркотиками.

Женщина, которую потом выбросили из автомобиля, обратилась с заявлением в полицию.

Напомним, ранее в Одессе задержали подозреваемого в серии разбойных нападений на почтовые отделения по всей Украине. Им оказался ранее судимый 22-летний житель Харьковской области.

Молодой человек, угрожая оружием работникам учреждения, забирал из кассы деньги и убегал. Последний раз его "добычей" стали 20 000 гривен, которыми он завладел по аналогичному сценарию в столичном отделении "Новой почты" на бульваре Ярослава Гашека. Грабитель использовал маску и оружие, явившись в почтовое отделение перед его закрытием.

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