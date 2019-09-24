В Одессе у Потемкинской лестницы ночью вспыхнул пожар: видео

В Одессе рядом с Потемкинской лестницей в ночь на 24 сентября вспыхнул пожар – рядом с фуникулером около 3:30 загорелись торговые ряды.

Как сообщил пресс-секретарь вице-мэра Одессы Николай Покровский, возгорание торговых павильонов заметил патруль "Муниципальной стражи", сообщает "Думская".

"Было организовано оцепление места происшествия, вызвали ГСЧС и полицию. Через пять минут пожар был ликвидирован, пострадавших нет", – отметил чиновник.

По словам очевидцев, ларек, в котором продавали сувениры, сгорел дотла.

В Украине жестко отреагировали на инцидент. Так, например, глава МВД Арсен Аваков заявил, что тот, кто заказал и исполнил это преступление, – враг, который вредит своему государству. Он пообещал быстро расследовать дело.

В свою очередь президент Владимир Зеленский отреагировал на поджог дома Гонтаревой. Он считает, что бывшие чиновники должны чувствовать себя защищенными в Украине, несмотря на политические взгляды.

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