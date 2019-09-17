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Аваков назвал поджигателя дома Гонтаревой врагом Украины

17 сентября, 10:06

Глава МВД связал поджог дома экс-главы Нацбанка с прибытием в Украину миссии МВФ

Глава МВД Арсен Аваков. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Глава МВД Арсен Аваков. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Ночной поджог дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой в Гореничах – недопустимое проявление криминального давления. Об этом в своем Twitter заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Тот, кто заказал и исполнил это в момент прибытия миссии МВФ в Украину, не просто поджигатель, он – враг, который вредит своему государству. Полиция расследует это дело и приложит все усилия для поиска преступника", – уточнил Аваков.

Напомним, что в ночь на вторник, 17 сентября, в Гореничах под Киевом произошел пожар в доме семьи Гонтаревой. По данным полиции, около 03:00 неизвестный, который сейчас подозревается в совершении поджога, перелез через забор домовладения. С мая дом использовался как дачный, до сентября этого года территория домовладения находилась под охраной шести работников. На момент возникновения пожара на месте находился только один охранник. По факту инцидента открыто уголовное производство по ч.2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

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При этом президент Украины Владимир Зеленский ожидает скорейшего раскрытия поджога дома Гонтаревой.

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Аваков гонтарева Гореничи

Источник: Сегодня

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