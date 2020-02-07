В Одессе угонщик придумал "изюминку", чтобы украсть машину

Угонщик не смог завести машину и вызвал эвакуатор, чтобы ее украсть

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В центре Одессы злоумышленник применил оригинальную схему, чтобы угнать автомобиль – с помощью отмычки проник в салон, но не сумел завести машину и вызвал эвакуатор.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, с заявлением об угоне к стражам порядка обратился 21-летний владелец машины и уже на следующий день копам удалось задержать подозреваемого и установить место, где находился похищенный автомобиль.

"Установлено, что 38-летний местный житель с помощью отмычки открыл двери автомобиля, проник в салон, но завести машину не смог. После этого он вызвал эвакуатор, который транспортировал машину в указанное злоумышленником место... Как выяснилось, мужчина сразу же продал иномарку на запчасти, но полицейские успели найти ее целой и вернули ее законному владельцу", - говорится в заявлении.

Было открыто уголовное производство по статье "незаконное завладение транспортным средством", которая грозит задержанному лишением свободы на срок до пяти лет.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве машины воруют чаще, чем в других городах – до 20 автомобилей в день. И в основном по праздничным дням. Как защитить свой автомобиль, "Сегодня" расспросили у экспертов по безопасности и у жертв грабителей .

Также правоохранители разоблачили преступную группировку, члены которой специализировались на угонах машин премиум-класса . В течение трех лет на территории столицы, Киевской области и других регионов Украины они воровали такие авто как Mazda, Kia, Honda, Toyota, Lexus и BMW.

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