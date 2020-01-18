В Одессе уволили продавщицу, которая отказалась говорить на украинском

Женщина проходила стажировку и была пьяной в рабочее время

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Одессе уволили продавщицу магазина, которая, находясь в состоянии опьянения, обматерила покупателя и грубо отказалась говорить с покупателем на украинском языке. Об этом сообщила директор магазина Иванна Левицкая.

"О ночном конфликте в магазине мы узнали из соцсетей, сразу же проинформировали об этом директора сети Татьяну Горячеву, и после выяснения всех обстоятельств был издан приказ об увольнении с работы продавщицы-стажера", – отметила она.

Также Левицкая пояснила, что женщину наняли на работу всего неделю назад.

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"17 января нам пришлось освободить от дальнейшей стажировки в магазине принятую неделю назад продавщицу, которая допустила злоупотребление алкоголем, нецензурную брань и игнорирование государственного языка при общении с покупателями", – сказали в магазине.

Видео: Telegram-канал XYDESSA

Ранее "Сегодня" сообщали, что в Одесской области на семью Светланы Мельниченко из поселка Большая Долина соседи напали за то, что они разговаривают на украинском языке. Женщину избили на глазах у ребенка.

Недавно мы писали, что украинский язык укрепляет свои позиции в стране – на нем говорят почти во всех школах, а телеканалы и радиостанции чаще используют его в часы пик. Самым дружественным пространством к государственному языку стала сфера образования.

Напомним, в апреле Верховная Рада приняла закон о функционировании украинского языка как государственногово втором чтении и в целом. 278 народных депутатов поддержали законопроект.

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