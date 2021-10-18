В Одессе в кафе умер 17-летний подросток – что с ним случилось

В Одессе в одном из городских кафе внезапно умер клиент, который сидел за столиком. Врачи пытались реанимировать парня.
Об этом пишет сайт ТСН.
Подробности
Инцидент произошел в кафе "Чердак". По словам очевидцев, 17-летний подросток находился в компании друзей, ничего не ел и не пил. Он как раз говорил по телефону, когда вдруг потерял сознание и перестал подавать признаки жизни.
Скорая приехала через 17 минут
Друзья парня вызвали скорую и позвонили родным. До приезда скорой они и работники кафе пытались реанимировать подростка. Врачи приехала за 17 минут. Они тоже проводили реанимационные мероприятия, но безрезультатно. Парень умер, не приходя в сознание.
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