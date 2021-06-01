В Одессе в море сливают отходы: что говорит владелец подозреваемого отеля

На пляже "Ланжерон" рыбаки заметили, как возле отеля сливают что-то в море – выяснять подробности будут местные власти

Как выглядит загрязненная вода. Фото: Сергей Проценко, Facebook

В Одессе в море каждую ночь сливают неизвестное вещество.

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Об этом рассказали местные рыбаки, пишет местный житель Сергей Проценко в Facebook.

По словам мужчины, загрязненную воду заметили возле отеля Немо 30 мая в 22:30.

"Рыбаки сказали, что каждую ночь сливают, пока в темноте не видно", - написал Проценко.

Реклама Как выглядит загрязненная вода. Фото: Сергей Проценко, Facebook

В комментариях под записью депутат Одесского городского совета Богдан Гигантов написал, власти рассмотрят этот вопрос в среду, 2 июня.

Как пишет Vgorode, владелец отеля "Немо" Андрей Кисловский заявил, что его заведение не сливает в море отходы и специалисты могут это проверить. Он утверждает, что не видит логики в том, чтобы загрязнять побережье, где отдыхают постояльцы его отеля.

Напомним, сообщалось, что винный завод в Крыму сбрасывает отходы в Черное море.

Кроме того, в киевском коллекторе обнаружили гигантский пласт жира. По словам исследователей подземных коммуникаций, в коллектор сливаются нечистоты в огромных количествах.