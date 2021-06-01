В Одессе в море сливают отходы: что говорит владелец подозреваемого отеля

Как выглядит загрязненная вода. Фото: Сергей Проценко, Facebook
В Одессе в море каждую ночь сливают неизвестное вещество.
Об этом рассказали местные рыбаки, пишет местный житель Сергей Проценко в Facebook.
По словам мужчины, загрязненную воду заметили возле отеля Немо 30 мая в 22:30.
"Рыбаки сказали, что каждую ночь сливают, пока в темноте не видно", - написал Проценко.
Как выглядит загрязненная вода. Фото: Сергей Проценко, Facebook
В комментариях под записью депутат Одесского городского совета Богдан Гигантов написал, власти рассмотрят этот вопрос в среду, 2 июня.
Как пишет Vgorode, владелец отеля "Немо" Андрей Кисловский заявил, что его заведение не сливает в море отходы и специалисты могут это проверить. Он утверждает, что не видит логики в том, чтобы загрязнять побережье, где отдыхают постояльцы его отеля.
Напомним, сообщалось, что винный завод в Крыму сбрасывает отходы в Черное море.
Кроме того, в киевском коллекторе обнаружили гигантский пласт жира. По словам исследователей подземных коммуникаций, в коллектор сливаются нечистоты в огромных количествах.