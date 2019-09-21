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В Одессе во время акции протеста автомобиль сбил участницу и полицейского: видео

21 сентября, 11:59

В результате ДТП пострадавшие получили травмы ног

Иллюстрация

Иллюстрация / Фото: Pexels

В Одессе во время акции протеста произошло ДТП: автомобиль сбил женщину и полицейского. Об этом сообщается на сайте Нацполиции Одесской области.

Так, по информации правоохранителей, на улице Академика Королева собрались граждане, недовольные строительством на территории местного детского сада. В знак протеста митингующие ходили по пешеходному переходу, тем самым ограничивая движение транспорта.

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Подъехав к толпе, женщина на автомобиле Nissan сначала сбавила скорость, а затем двинулася вперед, совершив наезд на двух человек: полицейского и участника акции.

Пострадавших госпитализировали с травмами ног.

Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа по ДТП. Событие квалифицировано по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Напомним, ранее полиция опубликовала статистику ДТП. Так, за восемь месяцев 2019 года в Украине произошло 100 236 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погиб 1991 человек.

Кроме этого, мі писали, что три человека пострадали при оформлении аварии в Киеве . На Дарницком мосту столкнулись Lexus и BMW. Повреждения машин были незначительные, патрульные составляли протокол. В это время в Lexus на полной скорости влетела еще одна машина – Hyundai.

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ДТП Одесса наезд полицейские

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