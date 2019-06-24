В Одессе во время протеста местных жителей против большегрузов дошло до драки

Конфликт вспыхнул после того, как горожане перекрыли дорогу

Иллюстрация. Фото: Facebook, Павел Дзюблик. Фото: Facebook

В Одессе жители района Большевик в знак протеста против проезда большегрузного транспорта по прилегающим улицам перекрыли Балтскую дорогу, Лиманную, Хуторскую и ряд других улиц.

Об этом во время аппаратного совещания рассказала депутат Антонина Наконечная. По ее словам, в районе наблюдается транспортный коллапс.

"Мы собирали людей, глава районной администрации выступал, были представители порта, терминалов, СМЭП (КП "Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение" – Авт.), объясняли жителям Куяльника и Большевика, что город строит дорогу, но жители с дороги не ушли", – заявила она.

По словам Наконечной, ее пугает то, "что там стоят родители, дети которых ходят в школу, а тротуара там нет".

По словам депутата, обстановка накалилась и в 6:00 вспыхнула драка: "Избили местных, избили водителей, разбили машину. Я не знаю, что делать, а скоро уже пойдут зерновозы".

Также она сообщила, что местные жители обещали перекрыть Объездную дорогу. Первый заместитель городского головы Анатолий Орловский дал распоряжение представителям департамента транспорта совместно с полицией выехать на место и разобраться в ситуации.

Напомним, ранее мы сообщали, что на выезде из Броваров, возле КПП Быковня была перекрыта трасса из-за акции протеста. Местные жители протестовали против коррупции в правоохранительных органах.

А перед этим в Киеве на Осокорках акция против застройки закончилась стычками с полицией. Копы задержали около 40 протестующих. Участники, которые во время акции протеста пытались снести забор вокруг строительной площадки, выступают против застройки, поскольку считают ее незаконной.

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