В Одессе авто со склона упало на пляж

Чудом обошлось без пострадавших

Фото: Спасательно-водолазная служба Одесского горсовета.

В Одессе в суботу, 22 июня, на пляж с прибрежного склона рухнул автомобиль, сообщает Спасательно-водолазная служба Одесского городского совета.

"22 июня, заступив на смену, матрос-спасатель коммунального учреждения Спасательно-водолазная служба Одесского городского совета обнаружил перевернутое авто на пляже Лейтенанта Шмидта. Сотрудники убедились, что пострадавших нет. Также была вызвана полиция", - сказано в сообщении.

Установлено, что женщина среднего возраста, припарковала Daewoo Lanos примерно в 5:40, но не заблокировала стояночный тормоз. В результате машина съехала на пляж, и перевернулась.

Фото: Спасательно-водолазная служба Одесского горсовета

Позднее прибыл кран с эвакуатором и забрал автомобиль с пляжа. Со слов очевидцев, инцидент произошел на 16-й станции Большого Фонтана.

В социальных сетях свидетели случившегося сообщили, что машина сначала покатилась, а после "полетела кубарем" со склона, приземлившись прямо на пляж.

Люди отмечают, что никто не пострадал из-за раннего времени суток – на пляже почти не было отдыхающих.

Как сообщалось, в Черноморске житель Киевской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, протаранил в ночь на субботу, 22 июня, на проспекте Мира в центре города пять припаркованных на обочине машин.

А в Одессе произошло масштабно дорожно-транспортное происшествие – на улице Черняховского в аварии столкнулись сразу семь автомобилей. Как стало известно, среди столкнувшихся "паровозиком" машин оказался и самосвал КамАЗ.

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