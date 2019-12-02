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В Одессе во время реконструкции аэропорта коммунальщики присвоили более 11 миллионов гривен

2 декабря, 13:59

На территории авиапредприятия уже провели обыски

Фото: СБУ

Фото: СБУ

В Одессе служба безопасности Украины разоблачила чиновников Международного аэропорта "Одесса" в присвоении более 11 миллионов гривен.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, коррупционную схему коммунальщики провернули во время ремонтных работ на территории объекта. Выяснилось, что чиновники были в сговоре с подконтрольным им генподрядчиком работ, и безосновательно перечисляли деньги фиктивным коммерческим структурам. Фирмы были оформлены в качестве субподрядчиков, с ними подписывались акты приема – передачи работ и услуг, которые по факту не выполнялись.

Фото: СБУ

Таким образом злоумышленники присвоили более 11 миллионов гривен на работах с общим бюджетом в 38,2 миллиона. Кроме того, эксперты выяснили, что некачественно выполненные работы могли представлять угрозу жизни и здоровью пассажиров аэропорта.

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Правоохранители уже провели обыски на территории аэропорта и в офисных помещениях фигурантов. Там они нашли печати, документацию и электронные носители, содержащие информацию о проведенных незаконных финансово-хозяйственных операциях. Сейчас руководителю коммерческой структуры генподрядчика объявили подозрение. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, не так давно сотрудники службы безопасности Украины провели обыски в помещениях структурных подразделений Одесского городского совета и ряда коммерческих предприятий.

Кроме того, ранее правоохранители задержали на взятке в две тысячи долларов заместителя директора Департамента культуры – начальника управления по делам национальностей и религий КГГА.

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Одесса СБУ разоблачение коммунальщики хищения аэропорт Одесса

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