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В Одессе водитель с инсультом попал в ДТП: прохожие пытались устроить самосуд (фото)

16 июня, 10:29

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

Водителю стало плохо и он вылетел на тротуар

В Одессе водитель вылетел на тротуар и сбил двух пешеходов. Разъяренная толпа прохожих хотела устроить самосуд над водителем. Об этом сообщил сотрудник полиции Дмитрий Ревун на своей странице в Facebook.

ДТП произошло вечером в понедельник, 15 июня, на улице Академика Королева. Авария случилась рядом с магазином, перед которым расположена небольшая детская площадка.

48-летнему водителю автомобиля Toyota стало плохо за рулем, по предварительным данным у него случился инсульт. В результате чего он съехал с проезжей части и сбил двух пешеходов, одного из которых госпитализировали.

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Ревун сообщил, что после аварии очевидцы событий выступили так называемыми народными мстителями и попытались линчевать водителя, не разобравшись в ситуации.

"Что сделали очевидцы событий? Да они попросту попытались линчевать водителя, не разобравшись в ситуации выступили так называемыми народными мстителями", — рассказал он.

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Позже Ревун уточнил, что водитель скончался в больнице.

Напомним, ранее на трассе Киев – Одесса произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие – в Николаевской области столкнулись грузовик и легковушка.

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Также мы рассказывали, как в Одессе пьяный полицейский сбил двух человек.

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ДТП Одесса прохожие самосуд

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