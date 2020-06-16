В Одессе водитель с инсультом попал в ДТП: прохожие пытались устроить самосуд (фото)

В Одессе водитель вылетел на тротуар и сбил двух пешеходов. Разъяренная толпа прохожих хотела устроить самосуд над водителем. Об этом сообщил сотрудник полиции Дмитрий Ревун на своей странице в Facebook.
ДТП произошло вечером в понедельник, 15 июня, на улице Академика Королева. Авария случилась рядом с магазином, перед которым расположена небольшая детская площадка.
48-летнему водителю автомобиля Toyota стало плохо за рулем, по предварительным данным у него случился инсульт. В результате чего он съехал с проезжей части и сбил двух пешеходов, одного из которых госпитализировали.
Ревун сообщил, что после аварии очевидцы событий выступили так называемыми народными мстителями и попытались линчевать водителя, не разобравшись в ситуации.
"Что сделали очевидцы событий? Да они попросту попытались линчевать водителя, не разобравшись в ситуации выступили так называемыми народными мстителями", — рассказал он.
Позже Ревун уточнил, что водитель скончался в больнице.
Напомним, ранее на трассе Киев – Одесса произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие – в Николаевской области столкнулись грузовик и легковушка.
Также мы рассказывали, как в Одессе пьяный полицейский сбил двух человек.
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