В Одессе водитель устроил гонки с копами: он врезался в подъезд многоэтажки (видео)

В Одессе пьяный водитель на иномарке устроил гонки с полицейскими и врезался в подъезд многоэтажного жилого дома.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции в Одесской области.
Так, ночью 7 декабря около инспекторы заметили автомобиль, который двигался в темноте без включенных фар. Патрульные поехали за нарушителем и на улице Краснова подали ему сигнал об остановке.
Водитель Toyota имел явные признаки алкогольного опьянения, поэтому инспекторы начали оформлять материалы. Чтобы избежать ответственности, мужчина предложил копам 4000 грн взятки.
После отказа патрульных от денег водитель быстро завел двигатель и тронулся с места. Мужчина игнорировал сигналы полиции и даже увеличил скорость. Инспекторы начали погоню.
Пытаясь скрыться, нарушитель не справился с управлением и врезался в подъезд многоэтажки на улице Генерала Петрова. Но и на этом он не остановился: водитель вышел из авто и пытался убежать.
Патрульные догнали и задержали 36-летнего мужчину. В отношении него составили три административных протокола. Автомобиль эвакуировали на штраф-площадку.
Напомним, в Харькове автомобиль полицейских попал в масштабное ДТП во время погони за легковушкой нарушителей.
Кроме того, недавно на трассе Одесса – Киев столкнулись два автомобиля. В результате ДТП погибли два человека.
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