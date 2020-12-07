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В Одессе водитель устроил гонки с копами: он врезался в подъезд многоэтажки (видео)

7 декабря, 13:22

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Авто эвакуировали на штраф-площадку

В Одессе пьяный водитель на иномарке устроил гонки с полицейскими и врезался в подъезд многоэтажного жилого дома.

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Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции в Одесской области.

Так, ночью 7 декабря около инспекторы заметили автомобиль, который двигался в темноте без включенных фар. Патрульные поехали за нарушителем и на улице Краснова подали ему сигнал об остановке.

Водитель Toyota имел явные признаки алкогольного опьянения, поэтому инспекторы начали оформлять материалы. Чтобы избежать ответственности, мужчина предложил копам 4000 грн взятки.

Видео: Патрульная полиция

После отказа патрульных от денег водитель быстро завел двигатель и тронулся с места. Мужчина игнорировал сигналы полиции и даже увеличил скорость. Инспекторы начали погоню.

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Пытаясь скрыться, нарушитель не справился с управлением и врезался в подъезд многоэтажки на улице Генерала Петрова. Но и на этом он не остановился: водитель вышел из авто и пытался убежать.

Патрульные догнали и задержали 36-летнего мужчину. В отношении него составили три административных протокола. Автомобиль эвакуировали на штраф-площадку.

Напомним, в Харькове автомобиль полицейских попал в масштабное ДТП во время погони за легковушкой нарушителей.

Кроме того, недавно на трассе Одесса – Киев столкнулись два автомобиля. В результате ДТП погибли два человека.

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ДТП Одесса погоня
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