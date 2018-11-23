В Одессе возле суда произошла массовая драка: 49 человек оказались в полиции

По данным копов, стычку под судом устроили приезжие

В Одессе под зданием Приморского районного суда произошла массовая драка. Копам удалось локализовать столкновение, а в Портофранковское полицейское отделение было доставлено 49 человек.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, в конфликте принимали участие "группы поддержки" участников судебного процесса.

Стражи порядка подчеркнули, что большинство участников столкновения оказались приезжими. В настоящее время полицейские выясняют, с какой целью мужчины прибыли в Одессу.

Напомним, ранее сотрудники одесской полиции задержали 25 вооруженных мужчин, которые остановились в одном из хостелов Суворовского района города. Копы сообщили, что с мужчинами, которые имели при себе охотничье и травматическое оружие, провели "профилактическую работу" и отправили их домой – в Киевскую область.

По словам советника главы областной полиции Руслана Форостяка, парни приехали из Киева и готовились к у частию в рейдерской атаке.