В Одессе возле суда произошла массовая драка: 49 человек оказались в полиции

Вчера, 18:35

По данным копов, стычку под судом устроили приезжие

Фото: пресс-центр Нацполиции
Фото: пресс-центр Нацполиции

В Одессе под зданием Приморского районного суда произошла массовая драка. Копам удалось локализовать столкновение, а в Портофранковское полицейское отделение было доставлено 49 человек.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, в конфликте принимали участие "группы поддержки" участников судебного процесса.

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Стражи порядка подчеркнули, что большинство участников столкновения оказались приезжими. В настоящее время полицейские выясняют, с какой целью мужчины прибыли в Одессу.

Напомним, ранее сотрудники одесской полиции задержали 25 вооруженных мужчин, которые остановились в одном из хостелов Суворовского района города. Копы сообщили, что с мужчинами, которые имели при себе охотничье и травматическое оружие, провели "профилактическую работу" и отправили их домой – в Киевскую область.

По словам советника главы областной полиции Руслана Форостяка, парни приехали из Киева и готовились к у частию в рейдерской атаке
Одесса, суд, драка, массовая драка

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Источник:

"Сегодня"

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