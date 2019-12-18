В Одессе вспыхнул пожар на крупнейшем рынке: появились фото и видео

В Одессе вспыхнул пожар на Базовой улице, в складском помещении при въезде на один из крупнейших рынков Украины – "Седьмой километр".
На месте происшествия работает большое количество пожарных расчетов, автоцистерна подвозит воду спасателям, сообщает "Думская".
Кроме того, по словам очевидцев, бойцы ГСЧС готовились вскрыть крышу склада, чтобы пробраться к эпицентру возгорания.
Территория рынка затянута клубами дыма, однако сообщений о пострадавших не поступало.
В то же время одесситы в социальных сетях пишут о том, что загорелись складские помещения "Новой почты".
Напомним, ранее в Одессе Киевский райсуд отправил директора сгоревшего колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любовь Кочергу под домашний арест на 60 суток.
Также мы сообщали о том, что экспертам удалось идентифицировать тела всех 16 погибших в этом страшном пожаре. Для опознания 11 из них пришлось задействовать лабораторию и проводить микробиологическую проверку.
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