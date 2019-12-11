Смертельный пожар в Одессе: директору колледжа избрали меру пресечения

Жертвами трагедии стали 12 человек, еще четверо пропали без вести

Фото: usionline.com

В Одессе Киевский райсуд отправил директора сгоревшего колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любовь Кочергу под домашний арест на 60 суток. Об этом сообщают "УСИ".

Также суд обязал женщину носить электронный браслет. Любовь Кочергу подозревают в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем тяжкие последствия.

Напомним, на данный момент известно о 12 жертвах пожара. Ранее была подтверждена гибель студентки колледжа Ксении Бабенко, преподавателя высшей математики и информатики Анны Бортюк, сотрудницы учебного заведения Марины Коваль, студента Кирилла Трофимчукаи заведующей отделением правового направления колледжа Натальи Третьяковой. В больнице умер спасатель Сергей Шатохин.

Также мы писали, что причиной масштабного пожара в центре Одессы могла стать старая проводка. По неофициальной информации, ее не меняли с 1966 года.

Новости "Сегодня" внимательно следят за всеми событиями, связанными с пожаром в Одессе. Более подробно о случившемся вы можете узнать в хронике на нашем сайте.

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