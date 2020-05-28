В Одессе выпустили из СИЗО подозреваемого в деле о страшном пожаре

В поддержку Хаецкого выступали активисты и депутаты, требуя выпустить его из СИЗО

В Одессе апелляционный суд выпустил из следственного изолятора Андрея Хаецкого, одного из подозреваемых в деле о пожаре в колледже, который унес жизни 16 человек: его взяли на поруки двое депутатов – Сергей Клебошин и Анатолий Урбанский.

Судебное заседание по делу, вызвавшему широкий общественный резонанс, транслировалось в онлайн-режиме. Его также активно комментировали в социальных сетях.

Стоит напомнить, что одесский поэт Андрей Хаецкий был единственным из пяти подозреваемых, которого отправили в СИЗО без права выйти под залог. В свою очередь апелляционный суд постановил "немедленно" освободить арестанта, причем это решение "обжалованию не подлежит".

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Как известно, Хаецкий работал заместителем директора Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в одном из корпусов которого 16 декабря 2019 года погибли 16 человек.

Подозреваемых считают причастными к нарушению правил пожарной безопасности, которые привели к гибели людей. Четверо из них находятся под арестом, а на содержании Хаецкого в СИЗО настаивала прокуратура, уверяя, что он скрывался от следствия.

Андрея Хаецкий уволился из колледжа за две недели до пожара, но прокуратура считает его причастным к трагедии, поскольку он был главой комиссии, которой в августе-сентябре 2019 года надлежало исследовать состояние пожарной безопасности учреждения. На акте о проверке стоит его подпись, а в тексте говорится о решении тех проблем, из-за которых начался пожар.

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Адвокаты Хаецкого, в свою очередь, утверждали, что на момент пожара он не был ответственным лицом и по штатному расписанию не отвечал за пожарную безопасность.

Часть доводов прокуратуры они называют недопустимыми – в частности, служебную инструкцию об обязанностях Хаецкого по обеспечению пожарной безопасности. Его имя не фигурирует в документах ГСЧС, касающихся здания колледжа.

Подозрение ему объявили 13 мая и на протяжении пяти дней, по словам прокуроров, не могли найти, а потому 18 мая объявили в розыск.

В свою очередь адвокаты утверждали, что обвинители не пытались искать подозреваемого – пришли на квартиру, где он не живет, и даже не установили места работы.

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21 мая Хаецкий со своим адвокатом пришли к следователю, а 22 мая суд отправил его в следственный изолятор. Мужчина – инвалид третьей группы, зимой перенес операцию на сердце.

Судебное заседание вызвало широкий резонанс, и под стенами суда, несмотря на дождь, собралась акция в поддержку Хаецкого.

Напомним, что ранее троим фигурантам расследования того смертельного пожара подозрения уже вручили – директору, завхозу учреждения,а также экс-главе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области. Все они под ночным домашним арестом.

Ранее "Сегодня" сообщали, что в Одессе были названы имена всех 16 жертв страшного пожара в колледже. Пятерых опознали сразу, а для идентификации 11 жертв понадобилась экспертиза – их серьезно изувечил огонь.

Среди погибших оказались люди, считавшиеся пропавшими без вести, – студенты и преподаватели колледжа, а также ученые Института морской биологии.

Все подробности в спецтеме Пожар в центре Одессы

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