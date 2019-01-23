В Одессе за оскорбление ребенка уволили сотрудницу детсада
Обращаясь к детям, няня громко произнесла: «Это кто здесь дебильный ребенок?»
В Одессе за оскорбление 4-летнего ребенка уволена сотрудница дошкольного учебного заведения № 203, расположенного в Суворовском районе города. Об этом сообщают в департаменте образования Одесского городского совета.
Скандал разразился после того, как мать одного из воспитанников детсада, снимая на видео своего ребенка, случайно зафиксировала, как няня в этой же группе оскорбляет детей.
В частности, на видеозаписи, которая распространена в сети Интернет, видно, как в помещении группы дети сидят за столиками и едят, а в это время один ребенок начинает что-то напевать. Няня, обращаясь к детям, громко сказала: "Это кто здесь дебильный ребенок?". Затем повторила оскорбление.
По словам женщины, опубликовавшей видеозапись, ее дочь отказывается посещать учреждение, как предполагается, также в связи с грубым обращением его сотрудников.
Директор городского департамента Елена Буйневич заявила, что няня уволена.
"Недопустимо, когда сотрудники дошкольного учреждения оскорбляют малолетних детей", – акцентировала Буйневич.
Напомним, недавно в Житомире воспитательница местного детского сада грабила детей. Женщина снимала со своих воспитанников золотые украшения и сдавала их в ломбард.
А не так давно в Одессе полицейские задержали мужчину, который ограбил 11-летнего мальчика. Злоумышленник отобрал у школьника мобильный телефон.
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