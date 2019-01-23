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В Одессе за оскорбление ребенка уволили сотрудницу детсада

Сегодня, 19:35

Обращаясь к детям, няня громко произнесла: «Это кто здесь дебильный ребенок?»

В Одессе за оскорбление ребенка уволили сотрудницу детсада //smm1.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/8a4/f6e/5c48a4f6e1701.jpg //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/8a4/f6e/5c48a4f6e1701.jpg Одесса Обращаясь к детям, няня громко произнесла: «Это кто здесь дебильный ребенок?»

В Одессе за оскорбление 4-летнего ребенка уволена сотрудница дошкольного учебного заведения № 203, расположенного в Суворовском районе города. Об этом сообщают в департаменте образования Одесского городского совета.

Скандал разразился после того, как мать одного из воспитанников детсада, снимая на видео своего ребенка, случайно зафиксировала, как няня в этой же группе оскорбляет детей.


В частности, на видеозаписи, которая распространена в сети Интернет, видно, как в помещении группы дети сидят за столиками и едят, а в это время один ребенок начинает что-то напевать. Няня, обращаясь к детям, громко сказала: "Это кто здесь дебильный ребенок?". Затем повторила оскорбление.

По словам женщины, опубликовавшей видеозапись, ее дочь отказывается посещать учреждение, как предполагается, также в связи с грубым обращением его сотрудников.

Директор городского департамента Елена Буйневич заявила, что няня уволена.

"Недопустимо, когда сотрудники дошкольного учреждения оскорбляют малолетних детей", – акцентировала Буйневич.

Напомним, недавно в  Житомире воспитательница местного детского сада грабила детей. Женщина снимала со своих воспитанников золотые украшения и сдавала их в ломбард.

А не так давно в Одессе полицейские задержали мужчину, который ограбил 11-летнего мальчика. Злоумышленник отобрал у школьника мобильный телефон.

Одесса, садик, уволили, оскорбление

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Источник:

УНИАН

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