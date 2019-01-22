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В Одессе полностью сгорела маршрутка: видео

Сегодня, 21:31

Маршрутное такси пылало на пересечении улиц Балковской и Краснослободской

Остался лишь каркас. Фото: 7kanal.com.ua
Остался лишь каркас. Фото: 7kanal.com.ua.
В Одессе полностью сгорела маршрутка: видео //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/76d/ba5/5c476dba5164d.jpeg //smm8.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/76d/ba5/5c476dba5164d.jpeg Одесса Маршрутное такси пылало на пересечении улиц Балковской и Краснослободской

В Одессе посреди оживленного перекрестка загорелась маршрутка. Информация о ЧП поступила в ГСЧС в понедельник, 21 января, около 19:30. Ликвидировать возгорание выехали две пожарные машины. 

Маршрутное такси пылало на пересечении улиц Балковской и Краснослободской. Водитель одного из проезжавших мимо автомобилей опубликовал запись с видеорегистратора, на которой видно, что полыхает весь автобус — от колес до крыши.

"Транспортное средство следовало в автопарк без пассажиров, водитель не пострадал. Причина пожара и ущерб выясняются", — рассказали в пресс-службе облуправления ГСЧС, уточнив, что с огнем боролись 10 спасателей.

Водитель маршрутки пытался справиться с огнем самостоятельно, но огнетушителя, который у него был, не хватило. 

В гордепартаменте транспорта нам сообщили, что после ЧП обратились в полицию. Там говорят, что задача их подразделения — проверять "экипировку" маршруток и чистоту в салонах.

"Непосредственно техосмотр, состояние (транспортного средства. — Авт.) — не наша компетенция. Но, думаю, что проверки все же будут", — пояснил нам директор департамента Александр Илько.

Ранее в Винницкой области мужчина заживо сгорел в грузовике. Пассажира автомобиля удалось спасти, он получил ожоги 70% тела.

А на Печерске в центре Киева сгорел элитный Porsche Panamera. Огнем также повреждены припаркованные рядом Honda и Toyota Camry

Также мы писали, что под Киевом в ДТП попали две маршрутки, ранены 15 пассажиров.

Одесса, пожар, маршрутка

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АВТОР:

Полина Мордынская

Источник:

Сегодня

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