В Одессе полностью сгорела маршрутка: видео
Маршрутное такси пылало на пересечении улиц Балковской и Краснослободской
В Одессе посреди оживленного перекрестка загорелась маршрутка. Информация о ЧП поступила в ГСЧС в понедельник, 21 января, около 19:30. Ликвидировать возгорание выехали две пожарные машины.
Маршрутное такси пылало на пересечении улиц Балковской и Краснослободской. Водитель одного из проезжавших мимо автомобилей опубликовал запись с видеорегистратора, на которой видно, что полыхает весь автобус — от колес до крыши.
"Транспортное средство следовало в автопарк без пассажиров, водитель не пострадал. Причина пожара и ущерб выясняются", — рассказали в пресс-службе облуправления ГСЧС, уточнив, что с огнем боролись 10 спасателей.
Водитель маршрутки пытался справиться с огнем самостоятельно, но огнетушителя, который у него был, не хватило.
В гордепартаменте транспорта нам сообщили, что после ЧП обратились в полицию. Там говорят, что задача их подразделения — проверять "экипировку" маршруток и чистоту в салонах.
"Непосредственно техосмотр, состояние (транспортного средства. — Авт.) — не наша компетенция. Но, думаю, что проверки все же будут", — пояснил нам директор департамента Александр Илько.
Ранее в Винницкой области мужчина заживо сгорел в грузовике. Пассажира автомобиля удалось спасти, он получил ожоги 70% тела.
А на Печерске в центре Киева сгорел элитный Porsche Panamera. Огнем также повреждены припаркованные рядом Honda и Toyota Camry
Также мы писали, что под Киевом в ДТП попали две маршрутки, ранены 15 пассажиров.
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