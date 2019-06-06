В Одессе за серию краж в местных школах будут судить трех человек

Учебный процесс был сорван в трех школах Малиновского и Приморского районах

Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт относительно троих представителей организованной преступной группировки, которые "промышляли" кражами техники из учебных заведений города.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, по ходатайству прокуратуры все фигуранты преступлений находятся под стражей.

В 2018 году подозреваемые пробирались в помещения школ через окна и выносили всю технику, оставляя детей без компьютеров, телевизоров, проекторов и другого оборудования, необходимого для учебного процесса.

"Они дестабилизировали учебный процесс в трех школах в Приморском и Малиновском районах", – рассказали в прокуратуре.









По результатам следственно-оперативных мероприятий их разоблачили и задержали сотрудники батальона полиции особого назначения вместе со следователями отдела по расследованию особо тяжких преступлений ГУНП в Одесской области и сотрудниками прокуратуры.

Ранее мы сообщали, что в Киеве задержали мужчину, которого подозревают в кражах техники из школ и детских садов. Прокуратура подозревает мужчину в 17 кражах. Правоохранители вычислили вора и обнаружили у него дома вещи, похищенные из школы, а также много другого имущества, украденного из помещений других школ и детских садов.

Напомним, в Одессе во время ремонта школы украли 12 компьютеров. Воры незаметно проникли на второй этаж здания и вынесли компьютерную технику и интерактивную доску.



Напомним, также мы писали о том, как завхоз одной из школ Харькова сдал в ломбард четыре ноутбука, которые принадлежали учебному заведению и были у него на сохранении. Общая сумма убытков, которую он нанес школе, составила 40 тысяч гривен. Теперь ему грозит до восьми лет тюрьмы.

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