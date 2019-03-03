В Одессе задержали иностранца, которого Интерпол разыскивал за убийство в Лос-Анджелесе
Мужчина был объявлен в розыск за совершение убийства на территории США
В международном аэропорту "Одесса" пограничники задержали гражданина Армении, который находился в розыске Интерпола по подозрению в совершении убийства. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.
Как стало известно, задержание было проведено 2 марта, во время оформления пассажиров на рейс в Объединенные Арабские Эмираты – на 32-летнего мужчину сработала база данных Интерпола.
О задержании пограничники сообщили дежурному Украинского бюро Интерпола в Киеве, иностранец передан полицейским.
Как выяснилось позже, гражданин Армении был объявлен в розыск полицией США по подозрению в совершении умышленного убийства в Лос-Анджелесе. Он намеревался вылететь из Одессы в Дубай.
Напомним, что ранее в международном аэропорту "Львов" украинские пограничники задержали гражданина Турции, в отношении которого сработала база Интерпола.
Кроме того, сообщалось о задержании в аэропорту "Борисполь" объявленного в международный розыск гражданина Великобритании в октябре.
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