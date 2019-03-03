В Одессе задержали иностранца, которого Интерпол разыскивал за убийство в Лос-Анджелесе

Мужчина был объявлен в розыск за совершение убийства на территории США

Иллюстрация. Фото: Pixabay. Фото: Pixabay

В Одессе задержали иностранца, которого Интерпол разыскивал за убийство в Лос-Анджелесе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/2fd/ed6/5c52fded6abbd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/2fd/ed6/5c52fded6abbd.jpg 2019-03-03T12:52:00+02:00 Одесса Мужчина был объявлен в розыск за совершение убийства на территории США

В международном аэропорту "Одесса" пограничники задержали гражданина Армении, который находился в розыске Интерпола по подозрению в совершении убийства. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Как стало известно, задержание было проведено 2 марта, во время оформления пассажиров на рейс в Объединенные Арабские Эмираты – на 32-летнего мужчину сработала база данных Интерпола.

О задержании пограничники сообщили дежурному Украинского бюро Интерпола в Киеве, иностранец передан полицейским.

Как выяснилось позже, гражданин Армении был объявлен в розыск полицией США по подозрению в совершении умышленного убийства в Лос-Анджелесе. Он намеревался вылететь из Одессы в Дубай.

Напомним, что ранее в международном аэропорту "Львов" украинские пограничники задержали гражданина Турции, в отношении которого сработала база Интерпола.

Кроме того, сообщалось о задержании в аэропорту "Борисполь" объявленного в международный розыск гражданина Великобритании в октябре.

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