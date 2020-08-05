Українська
$ 27,82
32,72
  1. Новости в регионах
  2. Новости Одессы

В Одессе задержали квартирного вора: выбрасывал из окна вещи хозяев

5 августа, 03:08

Руслан Ровик Руслан Ровик

Квартирный вор не знал, что в соседней комнате спят хозяева квартиры

В Одессе жители одной из квартир многоэтажного дома по улице Ефимова задержали квартирного вора, который проник в их жилье и выбрасывал вещи из окна.

Реклама

Как сообщает "Думская", задержанным оказался 31-летний иностранец.

"Он успел выбросить со второго этажа мобильный телефон и планшет, а также засунуть в карман банковскую карту хозяев", - говорится в сообщении.

Вор не знал, что в это время хозяева квартиры спали в соседней комнате: от шума из соседней комнаты они проснулись и задержали злоумышленника.

Злодея доставили в полицию. Ему грозят обвинения по статье "кража с проникновением в жилье", которая грозит лишением свободы на срок до шести лет.

В тренде
Ураган обрушился на Донецкую область: в сети показали, как ветер снес крышу больницы (видео)
Реклама

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве грабители обчищают квартиры, представляясь газовщиками. Так, злоумышленники предлагают установить платный счетчик или отремонтировать плиту, а в итоге грабят хозяев.

Также сообщалось, что в центре Киева мужчина украл спиртные напитки в магазине и пытался сбежать от правоохранителей, идя на всевозможные ухищрения. В частности, он спрятался в шкафу.

Смотрите в сюжете, можно ли вернуть из ломбарда украденную вещь:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Одесса кража домушники ворвались
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Били в пах, сыпали окурки в рот: копы жестоко избили ветерана АТО в Одесской области
Били в пах, сыпали окурки в рот: копы жестоко избили ветерана АТО в Одесской областиОдесса
Скончалась спустя день после госпитализации: в Одессе от коронавируса умерла туристка
Скончалась спустя день после госпитализации: в Одессе от коронавируса умерла туристкаОдесса
"Неосторожное" убийство 15-летнего парня в Одесской области: суд наказал деда и внукаОдесса
Сергей Гриневецкий:
Сергей Гриневецкий: "Моя основная задача – научить молодых политиков и передать им опыт созидания"Одесса
Украинцы массово возвращаются с отдыха: трассу Одесса – Киев сковали пробки (видео)
Украинцы массово возвращаются с отдыха: трассу Одесса – Киев сковали пробки (видео)Одесса
В Одессе зафиксировали новую вспышку коронавируса: что известно
В Одессе зафиксировали новую вспышку коронавируса: что известноОдесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять