В Одессе задержали квартирного вора: выбрасывал из окна вещи хозяев

В Одессе жители одной из квартир многоэтажного дома по улице Ефимова задержали квартирного вора, который проник в их жилье и выбрасывал вещи из окна.
Как сообщает "Думская", задержанным оказался 31-летний иностранец.
"Он успел выбросить со второго этажа мобильный телефон и планшет, а также засунуть в карман банковскую карту хозяев", - говорится в сообщении.
Вор не знал, что в это время хозяева квартиры спали в соседней комнате: от шума из соседней комнаты они проснулись и задержали злоумышленника.
Злодея доставили в полицию. Ему грозят обвинения по статье "кража с проникновением в жилье", которая грозит лишением свободы на срок до шести лет.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве грабители обчищают квартиры, представляясь газовщиками. Так, злоумышленники предлагают установить платный счетчик или отремонтировать плиту, а в итоге грабят хозяев.
Также сообщалось, что в центре Киева мужчина украл спиртные напитки в магазине и пытался сбежать от правоохранителей, идя на всевозможные ухищрения. В частности, он спрятался в шкафу.
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